Verónica Arias: No era misión del Procurador pronunciarse sobre investigación contra Elizabeth Cabezas (AUDIO)

Audio Abril 18 - Verónica Arias II



"Además, nos dice: Cuidado ustedes resuelvan porque pueden ser sujetos de acciones administrativas, civiles y penales", criticó La asambleísta e integrante del Consejo de la Administración Legislativa (CAL), Verónica Arias, rechazó el pronunciamiento del Procurador, Íñigo Salvador, sobre la denuncia presentada en el CAL en contra de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. "Creería que lo hace tratando de salvar el asunto", expresó Arias al mencionar que esa no es la misión de Salvador y que podría caer en una interferencia en la función Legislativa.

Expuso que “es un escándalo más que atraviesa el Parlamento. No digo que la fiscalización no sea importante, pero no se ha trabajado con la celeridad en otros temas importantes”.

Relató que el CAL se reúne el 25 de marzo la denuncia para analizar la denuncia de Amapola Naranjo. “Por motivos personales no estuvimos personales Viviana Bonilla ni yo, estaban 5 de los 7 miembros del CAL”, comentó, al precisar que las resoluciones se toman, como mínimo, 4 votos. “Como habían 5 legisladores, hubo 3 votos a favor por la calificación de la denuncia y 2 abstenciones; es decir, ni se calificó, ni se desechó la denuncia por Naranjo contra Cabezas”:

Expuso que Naranjo vuelve a presentar otra denuncia en contra de la Presidenta de la Asamblea. “4 vocales del CAL le presentamos una carta a la presidenta de la Asamblea para que convoque a sesión porque el plazo para analizar ya vencía”. No fue una sesión, dijo, común o corriente porque “nos trataron de sorprender con un dictamen del Procurador del Estado, señalando que nosotros lo habíamos resuelto el lunes”.

Aclaró que se cae en dos errores: no hubo ninguna resolución porque no hubo los votos suficientes y, segundo, cuestionó que haya dicho que no puede haber doble juzgamiento.

Hay tres fases en estos casos: calificación de requisitos del CAL, sustanciación de una Comisión y el juzgamiento que lo hace el Pleno. “El CAL no es el que juzga, lo hace el Pleno y este no ha conocido el asunto, cómo puede hablar (el procurador) de doble juzgamiento”, detalló.

“Creería que lo hace tratando de salvar el asunto. Además, dice: ustedes pueden ser sujetos acciones administrativas, civiles y penales”, indicó Arias, al mencionar que este dictamen no lo habían solicitado y para que sea vinculante al CAL, explicó, lo debe solicitar el CAL, pero fue solicitado a título personal de Elizabeth Cabezas.

“La presidenta salió de la sesión y con seis votos a favor, por unanimidad, el CAL califica la denuncia presentada por Naranjo”, acotó.

Posteriormente, en la fase de sustanciación, lamentó que la Comisión multipartidista “hace un informe donde no sustancia nada, no investiga nada, le echa la culpa al CAL y eso se va a presentar en el Pleno”.

La asambleísta comentó que hay una posibilidad que los legisladores destituidos pidan juicio a los parlamentarios que pidieron su salida. “Ellos van a presentar una solicitud de ser reintegrados porque si es que el desenlace de esto es que no se la sancione porque el audio no fue judicializado, salta la pregunta de ¿qué pasa con los otros casos?”.

“Eso es lo que la Comisión multipartidista va a presentar en la Asamblea Nacional aduciendo que el audio de la presidenta de la Asamblea no se sabe de dónde lo sacaron y por eso no pueden procesar con una sanción”. La legisladora recordó que fue la misma Elizabeth Cabezas quien aceptó la veracidad del audio.

“Por eso ella pidió disculpas. Ella dijo sí yo llame a la Ministra del Interior pero es parte de la cotidianidad”. Arias aclaró que con esto no estaba anticipándose a ninguna decisión en el pleno. “La Comisión multipartidista lo que dijo es que no podían pronunciarse porque no judicializaron el audio”.

“Yo discrepo totalmente con esta decisiones por parte de la Comisión, porque nosotros en el Consejo de Administración Legislativa (que dio paso a la investigación de Cabezas) se tomó la decisión por unanimidad y el mismo está conformado por distintas bancadas. Todos votamos para que se de esta investigación”.

Aseguró que quien debería preceder la sesión en el Pleno la primera vicepresidente, Viviana Bonilla. “Esto por un asunto de ética y le compete exclusivamente de la Presidenta de la Asamblea”.

(PP/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato