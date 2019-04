CENTRO (Santo Domingo) Inscripciones de menores se realizará hasta agosto

A seis días de iniciar las clases, Andrea Regalado no sabe en qué plantel estudiará su hija.

Aún no sabe si comprar o no los últiles escolares ni el uniforme porque en el sistema del Ministerio de Educación no aparece el nombre de la niña. El 25 de marzo la mujer, según dijo, hizo el trámite para trasladarla de un plantel a otro, pero ayer cuando revisó en la computadora “me salió que no hay datos, que no está registrada”. Ayer, mientras esperaba ser atendida en el Distrito 1 de Educación señaló que no sabía si incribir a su niña otra vez o hacer solo el trámite de traslado.

REQUISITOS. Luis Reyes, director del Distrito, informó que por disposición del Ministerio de Educación y en vista de la alta demanda existente de estudiantes para inscribirse en el sistema público, se aperturó desde ayer las inscripciones para quienes van por primera vez a instituciones fiscales (quienes van de particulares a fiscales o a iniciales y extranjeros). Esto será hasta el 30 de agosto.

“Estaremos atendiendo todos los requerimientos a partir de las 08h00 hasta las 17h00 en las sedes establecidas: Hortensia Vásquez, Jaime Roldós Aguilera, Augusto Arias, Alessandro Volta y en el distrito”, indicó.

Los padres deben presentar planilla de energía eléctrica del lugar en donde viven, certificado de promoción o notas del último año, cédulas del representante y estudiante. También puede hacer la inscripción en el sitio web: www.juntos.educación.gob.ec.

Verónica Cruz en cambio esperaba el cupo para su segunda hija, en la computadora le aparece que aún está en proceso, ella hizo traslado de Pedernales a Santo Domingo.

Reyes acotó que los traslados se concretarán hasta mayo.

El funcionario explicó que si al iniciar las clases los alumnos aún no resuelven su ingreso, cuando se incorporen a las aulas deberán recibir tareas dirigidas y nivelación por parte de los docentes.