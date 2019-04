RECHAZO: Activista fue arrestado en EE.UU por intentar lanzar huevos al Presidente Lenín Moreno (VIDEO)

El Presidente del Ecuador se encuentra en los Estados Unidos atendiendo a diferentes eventos, donde incluso habló sobre la protección de la democracia. En el video subido en redes sociales se puede ver cómo un activista, que dice que su nombre es “Jake Dreksler”, lanza huevos y una pancarta al vehículo donde supuestamente estaba el Presidente Moreno.

Acto seguido fue tacleado por los policías del lugar y arrestado, en ese momento dijo, “liberen a Julian Assange, no es un criminal. Abran las cuentas de INA Investment. Estoy bien, me atraparon”. El video muestra cómo los uniformados se llevan al activista a una patrulla.

Según las redes sociales de Fischer esta persona fue llevada a una comisaría y el reporte policial decía que fue arrestado por: “tirar piedras o misiles” y “cruzar la línea de la Policía”.También se explicó que no se imputaron cargos por resistirse al arresto o con algún tipo de asalto. (BGV)

Fuente: Twitter/ Ecuadorinmediato

BREAKING: Activist @Hostage_Notes just took @CassandraRules’s banner that says “Hands off Assange” and was tackled to the ground and arrested by @SecretService when he attempted to throw it at Ecuador’s President @Lenin leaving an event in DC. pic.twitter.com/kgasu5As48