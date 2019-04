Mushuc Runa 1 - Unión Española 1

Crónica final del partido Por el partido de vuelta de la primera fase de la CONMEBOL Sudamericana, Mushuc Runa recibió en el estadio Bellavista de Ambato a Unión Española. El resultado terminó empatado 2-2 pero en penales el conjunto chileno venció 5-6.

Un primer tiempo, donde Unión Española sorprendió al minuto 11′. Hubo un fortísimo remate desde fuera del área que rechazó el arquero Medina, pero la pelota quedó en el rebote, donde Sebastián Varas solo empujó la pelota y puso el 0-1.

Sin embargo, solo minutos después al 13´ llegó el empate. Alejandro Rebola de un bombazo de derecha venció al arquero Sánchez y marcó el 1-1. Tras la igualdad el encuentro continúo de ida y vuelta, pero ya no se hicieron daño por lo que se fueron al descanso con el 1-1.

Durante e segundo tiempo, el ritmo de juego no cambió y no había un claro dominador. Pero antes de entrar al último cuarto de hora del partido Mushuc Runa lució mejor pero no tuvo claridad en el último toque. Al final el partido en su tiempo reglamentario finalizó con empate 1-1 y en el global 2-2 por lo que el encuentro se fue a penales.

Desde los doce pasos el conjunto chileno fue más efectivo y venció 6-5 al Ponchito. Para el equipo ecuatoriano no pudieron anotar Fernando Fajardo y Fabio Renato, mientras que por Unión Española solo falló Esequiel Palomeque. (BGV)

Fuente: La Red