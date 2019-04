LA PRENSA (Chimborazo) Ascensos se emitieron "al margen de la ley"

La Contraloría General del Estado presentó el informe aprobado del examen especial (DPCH-0002-2019)

La Contraloría General del Estado presentó el informe aprobado del examen especial (DPCH-0002-2019) practicado al Cuerpo de Bomberos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Riobamba, por el período comprendido entre el uno de marzo de 2016 y el treinta y uno de agosto de 2018.

Resultado. Como conclusión, la Contraloría determina que sobre la base del dictamen de la analista de Talento Humano y de la autorización del presidente del Directorio, el comandante general resolvió realizar los ascensos a cinco servidores al grado de subtenientes, “servidores que no cumplieron los requisitos de edad, título de tercer nivel y cuatro de ellos no aprobaron el curso de promoción de oficial bombero, ocasionando que otros postulantes no tengan oportunidad para desempeñar esos puestos”.

Recomendaciones. Contraloría recomienda a los miembros del Directorio que establezcan las acciones correctivas pertinentes, ya sean administrativas,

financieras o jurídicas para “dejar sin efecto los ascensos y acciones de personal que

rigieron desde el 1 de junio de 2017, mismas que fueron emitidas al margen de la

Ley”; así como, efectuar el seguimiento respectivo.

Pronunciamiento. “De todas las denuncias no tenemos observaciones sobre adquisiciones (equipos, materiales e insumos) y proyectos que hemos emprendido”, afirmó Orlando Vallejo, comandante del Cuerpo de Bomberos. Con respecto a las recomendaciones hechas por la Contraloría señaló que han presentando un pedido de ampliación y aclaración tanto a la Alcaldía como a la Contraloría sobre cuál sería la autoridad para ejecutar la recomendación, considerando que desde el 21 de diciembre de 2017, con la vigencia del Código Orgánico de Entidades de Seguridad se deja sin existencia al directorio. Vallejo afirmó que según las atribuciones que concedía la normativa vigente hasta 2017 “el alcalde, como presidente del Directorio, será quien apruebe los ascensos. Por eso, dijo que se le envió a Napoleón Cadena los informes respectivos y recibieron una “sumilla 3” que corresponde a un autorizado