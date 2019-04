Barcelona, Deportivo Cuenca, Olmedo y Fuerza Amarilla suspendidos por deudas

La LigaPro decidió sancionar a estos equipos por sus incumplimientos Cuatro clubes tenían deudas pendientes con miras a esta nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de fútbol, por este motivo la Liga Profesional de Fútbol (LigaPro) decidió suspender sus partidos hasta que los clubes hayan pagado sus haberes. El cotejo entre Olmedo y Deportivo Cuenca ya se disputó la noche de ayer.

En el documento también se informa que los juegos Fuerza Amarilla vs. Mushuc Runa y Barcelona vs. Delfín, ambos programados para el domingo, igual no podrían realizarse porque el equipo de Machala y los toreros tienen deudas pendientes.

Las dirigencias de los clubes deudores deberán solucionar el inconveniente para actuar en la fecha 10.

Barcelona necesita sumar puntos esta fecha después de haber conseguido golear al Deportivo Cuenca en la fecha anterior. El cuadro “canario” estrenará a su nuevo director técnico tras la renuncia de Guillermo Almada. (BGV)

Fuente: El Universo/ Ecuadorinmediato