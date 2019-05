LA GACETA (Cotopaxi) Alcalde Sánchez habría conocido sobre proceso de entrega de permisos de operaciones a nuevas compañías

Milton Borja, exdirector de Movilidad del GAD Municipal, aseguró que quedan legalizados los 312 cupos establecidos en el estudio realizado

Milton Borja, exdirector de Movilidad del GAD Municipal, aseguró que quedan legalizados los 312 cupos establecidos en el estudio realizado y que dicho proceso lo conocía el Alcalde y que dejó entregando a algunos; mientras tanto el alcalde de Latacunga Patricio Sánchez dijo no haber conocido sobre el proceso de entrega de los cupos; por su parte, el dirigente de los taxis convencionales, señaló que frente al pronunciamiento del exdirector de Movilidad el proceso a seguir será jurídicamente.

Mediante una rueda de prensa el exdirector de la Unidad de Movilidad del GAD de Latacunga, informó sentirse sorprendido e indignado con la actitud irresponsable del alcalde de Latacunga Patricio Sánchez, quien se pone de acuerdo con los sinvergüenzas que alteran el orden público en la Unidad de Movilidad quienes evitaron que preste el servicio público prohibido por la ley como es la atención del proceso de atención vehicular.

Borja, dijo que la Unidad de Movilidad lo que ha hecho está apegado a lo que establece la normativa y si los afectados creen que se ha procedido mal deben acudir a las instancias correspondientes, por lo tanto aseveró que el estudio de movilidad de transporte realizado en la ciudad en el 2018 no afecta en lo más mínimo al sector taxismo primero porque están constituidos desde hace varios años.

Borja, señaló que Alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez, en campaña ofreció ejecutar el estudio, pero a la hora de la verdad da un pie atrás, apuntó que todo lo actuado está apegado a la normativa jurídica, además existe un estudio técnico y que con base a ello la creación de las nuevas compañías de taxis están ubicadas en las zonas periféricas de la ciudad.

El exdirector de la Unidad de Movilidad aseguró que fueron legalizados 312 cupos, entre los que están entregados: 125 incrementos para el taxi convencional, 187 para el taxi ejecutivo, siete cupos para la Cooperativa de Transporte Urbano Sultana del Cotopaxi, seis para la Compañía Citibus, y la creación de nuevas compañías, Borja calificó como ilegal su destitución, es un acto de cobardía porque no pudo soportar la presión.

Milton Borja, aseveró que queda ejecutado la creación de nuevas compañías y el incremento de cupos para las diferentes modalidades de transporte dentro del cantón Latacunga, porque eso me correspondía hacer y no podía dejar de realizarlo, al momento que no lo cumplía el director de Movilidad podría ser objeto de sanciones administrativas y civiles por parte del ente del control.

Borja, aseguró que lo ejecutado no podría darse marcha atrás, porque al momento de realizarlo cualquier autoridad estaría yendo en contra de la Ley, una vez más lamentó que el Alcalde Sánchez no haya respaldado a su director, dijo que siempre estuvo al frente y al último momento se esconde y se asocia con el taxismo convencional, además, aseguró que el alcalde Sánchez conocía sobre el proceso de la entrega de los cupos y él se lo dio a un grupo, “estoy satisfecho del trabajo realizado, por lo tanto me voy con la conciencia tranquila, señaló Borja.

Por su parte, el alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez, aclaró que la salida del exdirector de Movilidad se dio porque simplemente quiso que deje de ser director y la ley lo ampara, por lo tanto no tiene nada que ver su salida con la aprobación o no de la entrega de cupos, además dijo no haber conocido sobre el proceso de entrega de los cupos.

Sánchez, señaló que el exdirector de Movilidad Milton Borja conoció que estaba en trámite la aprobación de una Ordenanza, en razón que el Concejo solicitó que se regule la entrega de los títulos habilitantes con base a una normativa y para la misma restaba su aprobación en segundo debate.

Por lo tanto el pedido al exdirector era que no emita ningún cupo porque no estaba lista la normativa y en segundo lugar está por ingresar una nueva administración a partir del 14 de mayo; Sánchez señaló que está solicitando informes al director encargado de Movilidad, una vez que tenga dicha información en sus manos sabrá a cuántos ha regularizado, en caso de haber efectuado dicho proceso según el Alcalde el trámite no sería ilegal, anotó la autoridad municipal; sin embargo habló que realizará un análisis con el Procurador Síndico y ver de qué forma actuó el exdirector de Movilidad, aseguró el Alcalde.

Ramiro Zumba, presidente de la Unión de Taxis de Cotopaxi, aclaró que no es ningún muchacho para ser guiado por persona alguna, el Consejo de Administración está trabajando según el pedido de las bases del taxismo convencional, no soy guiado por nadie, olvídese del señor Fausto Peñaherrera, nada tiene que ver aquí, además no soy sinvergüenza, lo que estamos pidiendo es que respete el estudio de factibilidad y no se entregue creaciones de nuevas compañías y cooperativas, pero no hizo caso de la disposición el Alcalde.

Zumba, aseveró que los cupos no están entregados, el exdirector no sé dónde tendrá la oficina, pero aquello habrá que verificarlo; en caso que se haya dado, el nuevo Alcalde Cárdenas deberá analizar dicho proceso, señaló el dirigente.

El Presidente de la Unión señaló que el accionar del gremio se dará jurídicamente, asimismo desmintió que el sector durante el plantón realizado el pasado viernes haya suspendido la atención a los ciudadanos. (I)