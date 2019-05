OPINIÓN (El Oro) Autoridades ratifican el precio de la bombona de 15 kilos en 1.60 dólares

Los controles los hicieron en compañía de la Intendencia y Policía Nacional, incluso en carreteras donde no es competencia de la ARCH, pero sí de otros entes de control

Machala.- El Gobierno Nacional reafirmó que el valor de la bombona de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 15 kilos, para consumo doméstico, mantiene su valor de un dólar con 60 centavos, mediante el Decreto Ejecutivo 724 y las autoridades intensifican los controles.

Roberto Rosero, director regional de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) en El Oro, informó que previo a la emisión del Decreto, se le ordenó a todas las Agencias, realizar los debidos controles para evitar cualquier tipo de especulación.

Los controles los hicieron en compañía de la Intendencia y Policía Nacional, incluso en carreteras donde no es competencia de la ARCH, pero sí de otros entes de control. Precisó que han tenido denuncias de usuarios que reclamaron del abuso en el precio, principalmente en los cantones Piñas y de frontera como Huaquillas, hasta donde acudieron y pudieron controlar la situación. Venta OPINIÓN recorrió algunos de los puntos de distribución de Machala, para verificar si efectivamente se respeta y se vende a 1.60 dólares, sin embargo muchos de los encuestados se mostraron herméticos y no quisieron dar respuesta alguna, de a cuánto lo venden en el local y a cuánto a ellos les entregan. Un vendedor de las intersecciones de las calles Marcel Laniado y Juan Montalvo, tan solo indicó que comercializaba en dos dólares, sin que precise si era en el depósito o en los recorridos. Entre tanto, en el centro de acopio Eloy San Martín Peláez, de vía La Primavera; el encargado del depósito indicó que venden a 1.28 dólares al distribuidor. El gas viene desde la planta San Isidro y el cupo mensual es de 50 mil cilindros. Y es que el malestar en algunos de los consumidores, es alto en cuanto al precio en que se comercializa en las distribuidoras, donde no siempre se respetaría el vender a 1.60, que dice el Gobierno. De acuerdo, a los funcionarios de la ARCH, es difícil controlar el tema de la venta de gas en transporte o recorrido, puesto que es una alternativa que tienen los usuarios y es opcional. Consumo Existen 97 puntos los que están autorizados en la Regional, para distribuir en El Oro y parte de las provincias de Guayas y Azuay, que son de su competencia. Son 124 mil kilogramos de GLP el promedio diario de consumo de este combustible, en la Regional; aquí está incluido el gas de uso doméstico y el utilizado para las actividades industriales. Rosero enfatizó que algunas de las sanciones las basan en el artículo 78 de la Ley de Hidrocarburos, en el que se controla entre otras cosas, la adulteración en la calidad de los productos. Las sanciones económicas pueden bordear en algunos casos, de 25 a 50 remuneraciones, lo cual equivale a 9.850 a 19.700 dólares. “El gas de uso doméstico no ha sido afectado en nada. Nosotros vamos seguir manteniendo el precio de 1.60 del GLP. El Gobierno ha enfatizado mucho el proteger a los grupos vulnerables”, y que la ARCH será la encargada de vigilar de que este no sea afectado, recalcó el Director. De ahí, que solicitan a la ciudadanía no dejarse sorprender con el precio, porque fue únicamente el gas natural el que subió de precio y no el de uso doméstico, por lo que se pone a disposición de la ciudadanía, la línea directa del 1800 LO JUSTO, para que presenten las denuncias.