Comisión Liquidadora de la UNE rechaza entrega de bienes a ex dirigentes, según Jenny Villacís

La presidenta del organismo que evaluó a la Unión Nacional de Educadores aseguró que los exdirectivos nunca pudieron demostrar su legalidad Por medio de un comunicado, Jenny Villacís, presidenta de la Comisión Liquidadora de la Unión Nacional de Educadores (UNE), expresó su rechazo por la devolución de los bienes a Mariana Pallasco, dirigente de la ex organización. Además calificó de reprochable y antiético la entrega del informe de la Comisión por pare de Luis Calle, subsecretario del Ministerio de Educación.

Según Villacís debido a estos actos se dan en sus funciones, “que como miembros de la Comisión Liquidadora la cumplimos desde agosto del año 2016”. Mencionó que desde la fecha en que la Unión Nacional de Educadores, ex UNE entró en el proceso de disolución (agosto 2016) desaparecieron sus directivos nacionales, seccionales y locales. “La razón se encuentra en el uso fraudulento que hizo la directiva de la ex UNE ante el Ministerio de Educación”.

“Entregar la información y patrimonio a ex dirigentes de una desprestigiada organización gremial como es la ex UNE es un acto ilegal e inmoral, porque durante décadas manejaron a título personal los bienes y fondos de todos los maestros a nivel nacional sin rendir cuentas de sus actuaciones hasta la actualidad”, dice el comunicado.

La Comisión aseguró que se encontraron irregularidades en la UNE: “tener impagos a los ex trabajadores de la organización y, proveedores; mantener arriendos de los bienes sin contratos y sin declarar al fisco estos ingresos; cobro de arriendos de locales a título personal por parte de ex dirigentes; se localizó un departamento tipo suit ubicado en Quito, calle 10 de Agosto y Azcazubi “Edificio Adriani” utilizado por una ex dirigentes durante 15 años, entre otros”.

Según el texto, un total de 205 bienes fueron localizados a nivel nacional. Muchos registros de la propiedad no facilitaron la información por falta de pago del impuesto predial. También, La Comisión denunció “amenazas contra los integrantes de la Comisión Liquidadora de la ex UNE que estuvo en funciones hasta abril de 2019 y responsabilizamos a las autoridades de la Subsecretaría del Ministerio de Educación y a los ex dirigentes de la ex UNE ante cualquier agresión o acto que atente contra nuestra integridad y las de nuestras familias”. (BGV)

Fuente: Comisión Calificadora/ Ecuadorinmediato