Guillermo Celi: "No estoy desesperado por conseguir alguna posición en la dirección de la Asamblea" (AUDIO)

Audio Mayo 01 - Guillermo Celi



El parlamentario de SUMA aseguró que su prioridad es consensuar una gran agenda legislativa para que pueda ser cumplida El legislador de SUMA, Guillermo Celi, aseguró no estar "desesperado" por conseguir alguna ubicación en la dirección de la Asamblea Nacional, luego de que su nombre ha sonado como posible candidato para la Presidencia del Parlamento. En declaraciones exclusivas para "El Poder de la Palabra", de Ecuadorinmediato.com, afirmó que su prioridad es consensuar una gran agenda que pueda ser cumplida en su totalidad.

“Para mí es un grato honor que varios sectores de la Asamblea haya surgido mi nombre. Lo tomo, primero, como una altísima responsabilidad, pero para nosotros, en mi caso particular, lo más importante es la agenda legislativa, el respeto que debemos darle a los ecuatorianos, más allá de diferencias políticas o ideológicas, que son justas en una democracia”, añadió.

Remarcó que los acuerdos a los que se deben llegar tendrán que ser mínimos y en favor de la ciudadanía. Insistió además, que en casi dos años de gestión, ha cumplido con su palabra. Recordó la aprobación de dos Leyes: La de Polos de Desarrollo y la reforma a la Ley de Solidaridad, a través de la de Fomento Productivo.

Aclaró que no fue él quien lanzó su nombre para la Presidencia de la Asamblea, sino varios de sus colegas. Insistió además, en que la agenda legislativa, el empleo, la seguridad y la lucha contra la corrupción son, entre otros, algunos de los temas que han captado su atención y son prioridad. “Ese es el camino que hay que seguir, ya se verá en los próximos días. Esto va más allá de los nombres”.

“Lo que importa es ir construyendo, ir conversando con todas las bancadas, una agenda legislativa con una correspondiente fecha de cumplimiento de acciones, de leyes y fiscalización que permita, de manera contundente, darle una respuesta a los ecuatorianos”, acotó.

Sobre sus acciones en cuanto al tema de INA PAPERS, Celi consideró que está judicializado y que se encuentra en los órganos de control, que son los encargados de investigar el caso. “Hasta el momento no se ha permitido ningún tipo de enjuiciamiento político. Se ha iniciado una indagación por resolución tomada en la Asamblea para que la Comisión de Fiscalización analice. En el marco político habrá que tener el resultado de esto y, en el judicial, la justicia tendrá que hacer su trabajo”.

A su criterio, debe ser la justicia ordinaria la que debe cumplir con su papel. En cuanto al rol y las acciones del Parlamento, el legislador recalcó que es la mesa de Fiscalización la que debe tratar el caso. “Ahí se tomará en consideración si está o no vinculado este tema, realmente o no, al Presidente de la República”.

“De lo que se ha conocido, hay personas que están siendo señaladas en la investigación periodística y que, desde la acción política, hay que seguir profundizando. Estaremos expectantes de la resolución que emita la propia Comisión de Fiscalización y, con la nueva estructura que va a tener la Asamblea a partir del 14 de mayo, esta mesa debe ser reestructurada completamente”, manifestó.

El parlamentario de SUMA admitió no conocer a profundidad las denuncias contra el Presidente Lenín Moreno en el caso INA PAPERS, sin embargo, volvió a mencionar la intención de saber sobre la indagación que realiza la Comisión a cargo del caso.

Sobre el caso denominado como diezmos, Guillermo Celi precisó que las investigaciones se encuentran en la Fiscalía, pero además, tomó en cuenta las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFJ). “Hay un acuerdo, entre todas las bancadas, de profundizar y analizar todo aquello que permita fortalecer la transparencia”.

Finalmente, aclaró no estar “desesperado” por una posición en la Asamblea Nacional. “De lo que sí estoy muy preocupado y soy responsable de lograr consensuar y conciliar es de una gran agenda legislativa. El tema de los votos y de los nombres ya se verá en los próximos días”.

“Es verdad que las dignidades en el Legislativo se consiguen con votos, no voy a huir de esa realidad, pero no estoy en una posición desesperada de tomar alguna ubicación allí. A mí, lo que me interesa, es lograr una fuerte agenda legislativa que nos permita tener cumplimientos efectivos de la misma”, enfatizó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com