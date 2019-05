Réplica de Ecuadorinmedato a Andrés Michelena en Radio Sucesos (AUDIO)

Audio RÉPLICA DE ECUADORINMEDIATO EN RADIO SUCESOS



Director del medio recalcó que sí existieron presiones de Presidencia para dar de baja a Ecuadorinmediato El director general de Ecuadorinmediato.com, Francisco Herrera Aráuz, ejerciendo su derecho a la réplica en radio Sucesos, la mañana de este miércoles 01 de mayo del 2019, respondió al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, sobre el caso que motivó nuestra censura por varias horas, el pasado 23 de abril. En la entrevista aclaró que debido a presiones de la Presidencia de la República se procedió a cerrar Ecuadorinmediato, pero, también advirtió que desconoce las otras 25 denuncias a las hizo referencia el funcionario.

Explicó que, como todo sitio web, necesita de un servidor que debe estar ubicado en un punto exacto. “En este caso, nosotros contratamos a iWeb, ubicado en Canadá y nos sujetamos a las normativas que se nos dispuso desde allí”.

Recordó que fue el 29 de marzo la fecha en la que recibimos una notificación en la cual se nos informó de una denuncia por abuso de copyrigth, que advertía el retiro de dos fotografías de dos noticias, que fue presentada por la Presidencia de la República. “Soy un medio que respeta el derecho y es nuestra obligación el respetar las normas y las leyes siempre”.

“Una denuncia como esta puede salir desde un ciudadano común por el mal uso de su imagen, que será tomada en cuenta, pero es distinto cuando la presenta un Estado, en este caso, el ecuatoriano, que estaba denunciando a un ciudadano y a un medio de su Estado. Afuera, este tipo de cosas son tomadas muy en serio. Nos demoramos, exactamente, tres horas en responder”, mencionó.

En ese momento, la respuesta fue que Ecuadorinmediato.com procedía a retirar las fotografías que fueron motivo para esta denuncia. “Una vez que lo hicimos, enviamos el reporte a iWeb, que lo recibe, pero no hace caso de nuestra respuesta. A partir de allí, 1 de abril, son 23 días de acoso de iWeb. Todavía recibo las alertas en nuestro sistema para que retiremos, les decimos que ya lo hemos hecho”.

“Después de recibir un acoso constante, nos damos cuenta de que no están tomando en cuenta nuestras posiciones. El 22 de abril ya procedieron a suspendernos el medio a las 13h50. La presión de la denuncia de la Presidencia motivó que en iWeb se tomen todas las aprensiones del caso”, indicó.

Francisco Herrera relató la forma en la que se comunicó con los principales del servidor, quienes admitieron la existencia de este reclamo, pero que afirmó no haber recibido nuestra respuesta. “Les comprobamos que la enviamos y nos aseguraron que iban a investigar el caso y nos rehabilitaron el portal”.

Sin embargo, el 23 de abril, a las 09h50 se volvió a dar de baja la página y se nos comunicó que se suspendía, definitivamente, el medio. “Ahí reaccionamos y le contamos al público lo que estaba pasando, aprovechando las redes sociales. Se produjo una reacción mundial y, desde distintos puntos del planeta, se reclamó por qué no se tomó en cuenta nuestra posición”.

Para el Director de Ecuadorinmediato.com, la reacción del Gobierno Nacional fue contradictoria, refiriéndose a que las fotografías que se nos pidió retirar habrían sido parte de las de la vida privada del Presidente Lenín Moreno, que se filtraron en redes sociales. Aseguró que el comunicado de SECOM, firmado por Óscar Montero, le deslindó de responsabilidad a la Presidencia de la República, indicando que no tuvo nada que ver con el caso.

Pero nosotros sacamos la denuncia que probaba todo lo contrario. “Estaba la denuncia ratificada en iWeb. Al día siguiente, el señor Andrés Michelena, concurriendo a Radio Sucesos, y nos señala que las fotos que se pedían retirar eran un ‘fotomonjate’, por lo que procedemos a ratificar que son dos imágenes que no tenían nada que ver con aquello”.

“Son dos fotos que nos mandó la propia Presidencia. La presencia del Presidente en Chile, y la otra una reunión con Axel Van Trotsenburg, nuevo Vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe en el Palacio d Gobierno”, añadió. Aclaró, en este marco, que las imágenes no se mostraron como publicación porque ésta ya estaba retirada.

El periodista remarcó que Ecuadorinmediato tiene el código de las fotografías que pidieron que sean retiradas. “Esas imágenes no son ningún fotomontaje, el secretario Michelena no estaba en lo cierto, pero, además, él dice que hay 25 denuncias en contra de nuestro medio”.

“iWeb nos emitió siete pedidos de respuesta a la alerta, no 25. Entonces, quiero saber qué 25 alertas hay. No nos hacían caso a la respuesta efectiva. Terminamos mandándoles un video en el cual se explica cuál es la situación de Ecuadorinmediato en el cual comprobábamos, paso por paso, todo lo que habíamos hecho. Resultado: Después de todo eso terminaron por rehabilitar la página”, acotó.

Pese a ello, indicó, la situación continúa por las 25 alertas que aseveró Michelena, que existían. Francisco Herrera Aráuz aseguró que éstas serán respondidas una por una en el marco del derecho. Manifestó su sorpresa ante el “volumen impresionante” de denuncias en contra de Ecuadorinmediato.com. “Uno no sabe cómo responder ante esto porque cada caso es distinto, no es similar, ni parecido. Por lo que hemos optado es por resolver el problema legal con nuestro servidor”.

Debido a esto, advirtió que Ecuadorinmediato se vio obligado a mudarse de servidor, lo cual se transforma en un proceso bastante complicado y costoso, pero, además corre el riesgo de que ningún país quiera alojarlos: “Hemos tomado la decisión de mudarnos de servidor, eso no es fácil y tiene un costo alto por el volumen de información que tiene Ecuadorinmediato en 15 años de servicio. Mantener nuestros archivos nos está costando cada vez más, pero si a eso le sumamos el hecho de una presión legal y desconocida no sabemos qué país nos va a recibir con esa carga”.

Con estos precedentes, manifestó que estas acciones del Gobierno se han convertido en una constante persecución en contra del medio de comunicación y todo se originaría por buscar culpables en la filtración de INA Investment: “Presumo que esto tiene que ver con las palabras de Andrés Michelena que demuestran que el Gobierno se ha visto afectado por la filtración de INA y la información personal que le robaron al Presidente. Hay un sinfín de portales pequeños y alternativos que están enfrentando lo mismo, entonces, a raíz de esas palabras desprendo que se está buscando a los culpables de esa filtración, por eso lanzaron una campaña indiscriminada contra todos”.

De la misma manera, Francisco Herrera Aráuz recalco que los mecanismos de persecución de la prensa digital son distintos a la tradicional, pero, sobre todo recordó que varios periodistas y medios de comunicación que fueron perseguidos en el Gobierno anterior si tuvieron cabida en Ecuadorinmediato: “Pueden revisar nuestras noticias y entrevistas, van a encontrar con que los principales actores de denuncias de persecución constan en nuestros medios porque somos solidarios y siempre hemos estado en contra de la persecución”.

El periodista también aclaró que muchos lo asocian con el correísmo únicamente por no adherirse a la oposición en contra del régimen anterior, pero, recordó que ni los periodistas ni los medios de comunicación deben usarse para desestabilizar un Gobierno: “Me asocian con Correa porque no fui afín a los opositores, yo fui invitado a firmar el documento “Intolerable”, pero como no lo hice ya pasé a ser correísta, porque no voy a estar con la oposición, nunca voy a estar con el golpe de Estado porque los medios debemos propiciar la democracia”.

En referencia a la pregunta de quiénes conforman el Consejo Editorial de Ecuadorinmediato, el director del medio indicó que está integrado por 7 personas, pero que únicamente revelará su nombre con su autorización: “Puedo revelar el nombre de los miembros del Consejo Editorial de Ecuadorinmediato siempre y cuando reciba su autorización, pero son 7 ciudadanos, 5 hombres y 2 mujeres con la capacidad de responder a esto. Yo vengo actuando con ellos desde el 2013 porque nos obligaba la Ley de Comunicación”.

Para concluir su intervención, Francisco Herrera Aráuz subrayó que tanto él como Ecuadorinmediato también fueron víctimas de persecución en el Gobierno anterior, específicamente por parte del Alcalde de Quito, Mauricio Rodas: “A mi Rodas me mandó a sacar de los medios municipales, eso también es persecución y no ha sido castigado, hay demoras en el Tribunal Contencioso Administrativo y cerraron la SUPERCOM. De eso no consta una letra en los medios, nunca tomaron en cuenta mi denuncia, pero no me voy a quejar, voy a continuar con lo que estoy haciendo”.

