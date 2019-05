"Cuando ellos se fueron", un film marcado por la ausencia y un retorno a la raíz

De camino a la 18º Edición del Festival de Cine Documental - EDOC Identificarse con esta realidad no es difícil y tampoco es exclusivo de los pueblos alejados de Ecuador. Los vacíos, más emocionales que físicos, se transforman en imágenes que retratan Plazuela, así como las mujeres que se han quedado solas, tras la muerte de sus esposos. "Cuando ellos se fueron", es el film de Verónica Haro que retrata la realidad de varias familias y que está marcada por la ausencia, así como la pertenencia y un retorno a la raíz.

El proyecto inició cuando Verónica sintió la necesidad de mostrar que las mujeres, adultas mayores, fueron quedándose solas en Plazuela, una de ellas, su abuela.

Tras ser finalista de uno de los concurso del entonces Consejo Nacional de Cine, empezó un proceso largo de ahorro para sacar adelante la película. No solo en el tema económico, sino de estar preparada para tomar el reto y tener la gente adecuada.

“Mi abuela se murió en este lapso”, narró.

En un principio, dijo, fue un detonante en contra porque decidió no hacer la película. Pasaron dos años para retomar el proyecto. Al volver a Plazuela, se dio cuenta que la realidad de estas mujeres persistía y decidió darles voz a través de un relato personal, pero que retrata una realidad de muchas familias.

“Creo que las historias personales sufren más, son más delicadas de hacer, más complicadas”. Para Verónica, el proceso de entender que debía ser parte de la película le tomó mucho tiempo.

Contó que las mujeres participaron en el film “como si su nieta les pediría que lo hicieran”. Esto, permitió acercarse más a sus historias. En este proceso, lamentó que una de las mujeres, que quería que esté en la película, no pudo hacerlo porque le detectaron indicios de alzhéimer.

Desde muy pequeña, tras un taller de actuación, entendió que siempre estará tras cámaras. Sin embargo, en este film, la narración de su voz y su participación entregaron una fuerza al relato, que terminó siendo una primera persona con la que muchos podrán encontrar empatía.

“Uno suele ser equivocarse al decir no me quiero filmar. Todo proyecto va madurando y entiendes que ya no se trata de eso. Cada película tiene una forma y si necesitas exponerte, debes forma parte de eso”.

Hubo dos etapas de filmación. La primera, fue durante tres semanas y, un año después, filmó dos semanas más. “En un punto, no les dejaba ser a mis personajes. Por eso decidí regresar y dejarlas ser, con lo que tuve un material completamente distinto”.

La temporalidad de la película retrata el tiempo en el que suceden las cosas en Plazuela. El color, la fotografía, cada detalle, dijo, plasma lo que para ella significa el terruño de sus abuelos, de ella. “La esencia a uno lo acompaña siempre”.

“Hablaban, y lo hacen como lo hacía mi abuela, se visten como mi abuela, pelan la pepa de zambo como mi abuela”, cuenta Verónica al recordar la partida de su abuela y como, cada acción de las mujeres la traen de vuelta.

Con el film, dijo, busca honrar a su abuela, a su abuelo, a las mujeres que se quedaron solas en Plazuela y las que ya no están. Un film marcado por la ausencia y lleno de amor.

Su estreno es el 14 de mayo en la clausura del 18º Festival Internacional de Cine Documental – EDOC.

(PP)

