EL HERALDO (Tungurahua) UTA: Proceso de nivelación en compás de espera

La expectativa sobre el inicio del proceso de nivelación se mantiene en la UTA; mientras no lleguen los recursos. (Foto El Heraldo) La etapa de nivelación de los nuevos estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) está en espera. El rector de la UTA, Galo Naranjo, explicó que no comienzan las clases, porque no disponen de los recursos económicos para el pago de docentes y otros egresos.