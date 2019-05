César Ricaurte de Fundamedios condenado a 15 días de prisión por agresión a Jorge Jurado

En los próximos días se emitirá la sentencia por escrito y se pronunciará, además, sobre el pedido de Jurado para que se reconozca los costos judiciales, así como las disculpas públicas Este jueves 2 de mayo se realizó la audiencia en contra del director de Fundamedios, César Ricaurte, por la agresión en contra de Jorge Jurado, en julio de 2018, en un supermercado de la ciudad de Quito. El juez leyó la sentencia en la que dictamina 15 días de prisión en contra de Ricaurte por el delito de agresión con agravantes, debido a que Jurado es una persona de la tercera edad y tiene una discapacidad del 48%.

Jurado informó a este medio que en los próximos días se emitirá la sentencia por escrito y el juez se pronunciará sobre su pedido de disculpas públicas, así como el reconocimiento de los costos judiciales por el proceso.

Rechazó que Ricaurte no se presentó a las audiencias durante más de 3 ocasiones, que causó una dilación en el tiempo de este caso.

Además, expuso que la sentencia por agresión es con agravantes, porque Jurado es una persona de la tercera edad y tiene una discapacidad física del 48%.

La agresión se dio en julio de 2018. “Escuché los improperios a mis espaladas y me di la vuelta para reclamarle y no tuve tiempo de decir algo cuando fui empujado y me desplomé al suelo, golpeándome el cráneo con el carrito”, relató Jurado.

Ricaurte aún tiene la posiblidad de apelar dicha sentencia.

César Ricaurte, en su momento, dio su versión a través de su cuenta de Twitter:

“Estábamos ingresando al Supermaxi del Jardín con mi esposa, Verónica Manosalvas, cuando encuentro en la primera caja a Jorge Jurado, ex embajador de Rafael Correa en Alemania, ex funcionario de toda la vida del régimen”.

“Cuando pasamos junto a él, le dije a él, le comenté a mi esposa: mira a este correista blanqueado”, señaló Ricaurte en Facebook.

Y relató: “El sujeto en cuestión me escucha y me enfrenta... es un tipo de 2m y 200 kilos. Pensó que me iba a intimidar”.

“Y entonces le doy cara. Me pechea, me empuja y yo lo empujo. Se va al suelo, porque al final todos los correístas por más altos y fuertes que parezcan son de papel”, dijo Ricaurte.

Según detalló, continuó su camino mientras Jurado “arma drama, acompañado por el administrador pusilánime del Supermaxi tratan de acusarme de agresión”.

“Yo les digo que vayan a ver el VAR y otra linduras”, ironizó Ricaurte, al tiempo de mencionar que “al final el tipo con la complicidad del administrador pusilánime del Supermaxi tratan de retenerme “hasta que llegue la policía” como si aún viviéramos en el correismo”.

“Me subo al auto y cuando estoy saliendo, el pusilánime y un policía tratan de hacerme bajar del auto por “delito flagrante”, les digo que me citen el artículo del código penal que he violado y no saben... Me largo y les digo: “váyanse a recoger las basuras correístas que pululan por las calles””, indicó.

Y finalizó su relato: “Diez años me agredieron, Diez agredieron a mi familia, por eso no son más que basuras correístas prepotentes y canallas. Yo siempre seré un caballero”.

(PP)

Fuente: Twitter, EcuadorInmediato