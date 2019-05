Disturbios en los exteriores del TCE por caso de Prefectura de Manabí

"Queremos resultados, queremos resultados", exclaman varios manifestantes. Se informa que dos personas habrían sido detenidas por los incidentes Este viernes 3 de mayo del 2019 varias organizaciones políticas llegaron hasta los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en Quito, para reclamar sobre la resolución que ratifique a Leonardo Orlando como Prefecto electo de la provincia de Manabí. Policías y militares arremetieron con gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

“Queremos resultados, queremos resultados”, exclaman varios manifestantes, mientras sostienen banderas de la provincia de Manabí.

Su pedido es que el TCE resuelva sobre el trámite para ratificar a Leonardo Orlando como Prefecto electo de la provincia. “Manabí tiene 40 días esperando resultados, ganamos la Prefectura con casi 21 mil votos de diferencia hace seis semanas, sin ninguna razón técnica y jurídica el CNE y TCE han dilatado un proceso inobjetable”, reclamó Leonardo Orlando.

El conflicto inicia cuando la alianza que presentó la candidatura de Jaime Estrada a Prefecto de Manabí, interpuso, el 18 de abril, en el TCE el recurso de apelación a la resolución de la Junta Electoral de Manabí, que el 13 de abril negó el recurso de objeción presentado a través de su procurador común, Remigio Montesdeoca, a los resultados numéricos de los escrutinios de esa dignidad.

Leonardo Orlando, quien ganó las elecciones, indicó que el organismo no ha aceptado la apelación del candidato por la alianza Creo-Sí Podemos. “Ni siquiera está admitido a trámite”, afirmó, al agregar que no existen fundamentos para los recursos que se están presentando, por lo que no se abrirán las urnas, mencionó.

Según Orlando, dentro de la causa detectaron un supuesto fraude procesal que será denunciado. Además, recalcó que no hubo ninguna objeción en los tres días de plazo, sino en el cuarto día.

Estrada, por su parte, rechazó las declaraciones de Orlando. Dijo que el recurso de apelación interpuesto ante el TCE fue presentado por el movimiento Sí Podemos dentro de los plazos establecidos en el Código de la Democracia. “No renunciaremos jamás a nuestros derechos, peor aún por caprichos de aquellos que han usufructuado del poder”, mencionó.

Los disturbios se dieron esta mañana en los exteriores del TCE. Los manifestantes piden, tras más de un mes de las elecciones, que se resuelva este trámite.

La posesión de las nuevas dignidades electas el pasado 24 de marzo, será el próximo 14 de mayo y el organismo electoral aún tiene casos pendientes.

Fuente: El Diario, Twitter, EcuadorInmediato