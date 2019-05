Relator de Naciones Unidas destaca eliminación de restricciones a la libertad de prensa en Ecuador

A continuación el comunicado textual de Canciilería:

Ecuador se une a las Naciones Unidas en la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, para que los Estados garanticen la seguridad de los periodistas, la independencia de los medios de comunicación y la pluralidad de voces. Ya lo ha expresado el Presidente Lenín Moreno: “Solo una prensa libre garantiza la democracia que vive el Ecuador”.

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, David Kaye, emitió el día de hoy un comunicado mediante el cual destaca la importancia de los medios de comunicación y los periodistas para la democracia.

En el comunicado Kaye resalta “la eliminación de restricciones a la libertad de prensa en lugares como el Ecuador”. La declaración de Naciones Unidas constituye un reconocimiento al Estado ecuatoriano frente a las políticas que promueve sobre libertad de expresión, tales como la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, que ha permitido al Ecuador ajustarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y de prensa.

Durante las visitas realizadas al Ecuador por los Relatores para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye, en agosto y octubre de 2018, se reconoció el cambio progresivo y sustancial que registra la libertad de expresión y de prensa en el actual Gobierno.

En la misma línea, el Ecuador adhirió a la Declaración de Chapultepec el 20 de febrero de 2019, en cuya ceremonia el Presidente Lenín Moreno reiteró el compromiso de defensa del trabajo de la prensa libre, como un derecho inalienable del pueblo. Asimismo, el 29 de abril de 2019, en la sede de la Cancillería, se suscribió el Acuerdo para la creación del “Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y los Trabajadores de la Comunicación”, con el cual se brindarán garantías para que los periodistas ejerzan la tarea informativa en el Ecuador y para prevenir que se produzcan casos como el asesinato del equipo periodístico del diario “El Comercio” ocurrido abril de 2018.

