Desde la próxima semana, Fuerzas Armadas apoyarán control de aduanas: Ministro de Defensa

"Son actividades que forman parte del Plan Nacional de Seguridad Integral", mencionó El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, confirmó este lunes 6 de mayo de 2019 que, cumpliendo la disposición presidencial, las Fuerzas Armadas incrementará su participación en el control de armas, así como en el control de aduanas desde la próxima semana. "No vamos a militarizar las ciudades porque afectaría actividades como el turismo, el comercio y las inversiones", aclaró Jarrín en declaraciones a la prensa.

Expuso que es no es conveniente tener ciudades militarizadas, pero mencionó que “esto no quiere decir que no apoyemos. “Vamos a incrementar nuestro esfuerzo, para tener mayor aplicabilidad en el control de armas y en el control de aduanas”, afirmó.

Expuso que no se ha pedido su apoyo en las cárceles del Ecuador. “Cuando el Ministerio del Interior considere una de sus estrategias siempre brindaremos nuestro apoyo”, acotó.

Además, informó que la cooperación con otros países no es adoptar políticas externas, es adoptar recursos de apoyo de lo que se ha establecido en el Libro Blanco. “Por eso, tenemos apoyo con EEUU, España, Israel, a quien le hemos comprado armamento y munición”, aseguró.

Próximamente, dijo, realizarán nuevos equipamientos necesarios. “Está en carpeta lanchas, helicópteros, buque multipropósito para la Armada, para atender las situaciones que requiere Galápagos”.

(PP)

Fuente: Twitter, El Comercio, EcuadorInmediato