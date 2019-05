Rafael Correa asegura que caso "Arroz Verde" forma parte de una estrategia regional para destruir a la izquierda (AUDIO)

Audio Mayo 06- Rafael Correa



Comentó que se denunciaron estos casos para desviar la atención del caso INA PAPERS El Expresidente de la República, Rafael Correa, en declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, habló sobre el reportaje publicado en el portal Mil Hojas acerca de un presunto financiamiento de ODEBRECHT y otras multinacional a las campañas electorales de Alianza PAIS en 2013 y 2014. Sobre esto, manifestó que estas denuncias responderían a un escándalo fraguado por el Gobierno para desviar la atención del Caso INA PAPERS. "Esto es una estrategia regional, lo mismo hicieron con Lula, lo mismo hicieron con Jorge Glas, lo mismo hicieron con Cristina. Su objetivo es, reventarla con acusaciones, luego le dicen que va a tener 10 o 12 años de cárcel a no ser de que acuses a Correa".

Correa señaló que los ecuatorianos le están dando gusto al Gobierno, debido a que el escándalo denominado como “Arroz Verde” buscaría desviar la atención de los presuntos casos de corrupción del Presidente Moreno y su círculo familiar: “Le estamos dando gusto al Gobierno, por eso lanzaron ese escándalo, para olvidarnos del Caso INA PAPERS que también se publicó en un artículo de este mismo medio digital. Ahí hay lucro personal, coimas y hasta está el número de cuenta”.

Debido a esto, el ex mandatario cuestionó a las autoridades judiciales del Ecuador, ya que han pasado 3 meses y aún no inician las indagaciones sobre la presunta corrupción en el caso INA PAPERS: “No se avanza en el Caso INA PAPERS a pesar de que se han descubierto cuentas en Suiza con más de medio millón de dólares, luego enviaron esa plata a Estados Unidos cuando terminó la misión Moreno, pero nunca han declarado esa plata. Por eso pedimos que se investigue lo que tenga que investigar pero que no nos distraigan y que mañana mismo abran la cuenta de INA INVESTMENT en el Balboa Bank de Panamá y veremos quién es quién”.

En referencia a su cercanía con una de las principales involucradas en esta denuncia, el Expresidente manifestó que en efecto, a Pamela Martínez, la conoce por mucho tiempo, pero que a Laura Terán no la recuerda: “A Pamela Martínez la conozco mucho tiempo, a Laura Terán no sé si la he visto pero no la recuerdo, ella trabajaba con Martínez en otro edificio, pero en todo caso recordemos que esto es una estrategia regional”.

De la misma manera, Correa cuestiona varios detalles de esta investigación, ya que primero habrían afirmado que ODEBRECHT puso Presidente en Ecuador, pero luego en el reportaje explicaron que los supuestos aportes son desde noviembre del 2013, cuando la elección de Presidente y legisladores fue en febrero del 2013: “No creo que hayan recibido ese dinero, son USD 2,5 millones de dólares de ODEBRECHT, pero no lo demuestran, es un simple artículo, no presentan las pruebas, dicen que se ha recogido USD 11 millones de dólares pero en esas fechas sería para elecciones seccionales. Además, por principio sagrado, para evitar situaciones como las que enfrentamos, el Presidente de la República no se metía en cuestiones financieras”.

Por otra parte, señaló que este proceso de denuncias sistemáticas obedece a una estrategia regional, con la cual, buscan acusar a varios líderes políticos, ofreciendo a los acusados una rebaja de pena: “Esto es una estrategia regional, lo mismo hicieron con Lula, lo mismo hicieron con Jorge Glas, lo mismo hicieron con Cristina. Su objetivo es, reventarla con acusaciones, luego le dicen que va a tener 10 o 12 años de cárcel a no ser de que acuses a Correa. Pero nunca van a poder demostrar que yo me he beneficiado de estos movimientos”.

Acerca de un posible acercamiento con los familiares de Pamela Martínez, Rafael Correa indicó que llamó al esposo de la ex jueza con el fin de expresarle su solidaridad: “He estado muy distanciado de Pamela Martínez, miren como se comportó en la Corte Constitucional, pero, por un elemental sentido de caballerosidad he llamado a su compañero, Jimmy Salazar, con el cual tampoco había hablado, para decirle que si podemos ser útiles en algo y darles nuestro respaldo en esta situación tan dura”.

Al entrar nuevamente en el caso INA PAPERS, el Expresidente exhortó a que la cuenta del Balboa Bank de Panamá sea abierta y que se pueda demostrar su culpabilidad o su inocencia de una vez por todas: “En INA INVESTMENT está la plata de la corrupción, imagínense si se hubiese encontrado una cuenta secreta al Presidente Correa, eso hubiera dado la vuelta al mundo y en media hora hubieran abierto la cuenta. Pero recuerden que esa es solo una de las cuentas secretas de Moreno, como la que se ubicó en Suiza, ahora tiene esa plata en Estados Unidos y no la abren”.

El exmandatario aseguró que la cuenta de los INA PAPERS contiene, “los indicios y faltan las pruebas duras. Lo que sí se tiene es que en esa cuenta estaba para los muebles finos para la casa de Lenín Moreno en Ginebra, que después dijo que se lo había comprado un amigo para guardarlos. De ahí salió el departamento en las costas del Mediterráneo comprado a su gran amigo Emilio Torres que después dijo que no conocía”.

“En este tipo de gastos se demuestra la plata de la corrupción. Lo único que hay que hacer es que pidan que habrán la cuenta y se acabó el lío. Veremos quién es quién”. Sobre el aparecimiento de una cuenta en Estados Unidos explicó que “está involucrada la esposa de Lenín Moreno. Quien manejó una cuenta en un banco de Suiza y esto se está investigando en ese país. Las autoridades internacionales están sorprendidos de ver una cuenta con más de medio millón de francos suizos promedio”.

Explicó que ese dinero que manejo la esposa de Lenin Moreno no envió esa plata al Ecuador sino a los EE.UU. “La cuenta, en cambio, está a nombre de una de las hijas de esta pareja. Lo malo es que nunca declararon la existencia de la misma. Eso es ilegal”. Explicó que si ese dinero es plata púbica tenía que estar en una cuenta pública.

“De donde pudieron sacar una cuenta que tenga de saldo promedio medio millón de francos suizos. No se debe enredar, ni engañar a la gente. Aquí no hay donde perderse”. Ratificó que Rocío Moren manejó esta cuenta.

Sobre el caso INA Investment explicó que demuestra, “que hemos sido traicionados por un corrupto y que siempre tuvimos un traidor infiltrado. Si tu vez a ningún alto cargo, Ricardo Patiño, Jorge Glas, se ha podido demostrar que han tenido ni un solo dólar mal habido. En cambio este señor en el año 2012 abre una cuenta con su hermano Edwin Moreno”.

El Expresidente Correa recalcó que ha habido lentitud por parte de las autoridades para investigar estos casos. “Abrieron una cuenta cuando nosotros estábamos liderando la lucha contra los paraísos fiscales y luego abren la cuenta en Panamá donde empiezan a depositarle la plata de empresas de Conto Patiño. Esta plata viene de una comisión de USD$ 18 millones en el contrato con Sinohydro”.

“Luego se deposita en Panamá y después entra a INA Investement. Esto demuestra que tenemos un presidente corrupto, que Moreno no tiene que irse mañana a su casa sino a la cárcel. El corrupto siempre ha sido él”.

Explicó que desde el 2017 se conoció de la cercanía de Moreno con Conto Patiño y Xavier Macías. “No teníamos elementos para decir que esta gente es corrupta hasta el 2016 que descubrimos facturas falas de Recorsa por USD$ 18,4 millones. Es así como llegamos a Conto Patiño y de ahí se llega a Lenín Moreno. Por eso es que el hermano del Presidente cambió su nombre de la cuenta”.

“Lo de Lenín Moreno se supo con la filtración de miles de documentos en el asunto llamado INA Papers. Ahí se demuestra que el Primer Mandatario recibió dineros mal habidos mientras estaba en Ginebra”.

Sobre la filtración de las fotografías del Presidente Moreno, Rafael Correa, aseguró que no compartió este material. “Cuando nos mandan información de mala fe no la hemos tomado”.

Sobre el caso de Ricardo Patiño, “imagínense la doble moral de cierta prensa, como puede ser que alguien tenga una orden de prisión por un discurso en un local cerrado. Primero lo acusan de haber hackeado un sistema con ayuda de hackers rusos, luego aprisionan, a un desarrollador sueco y después le quieren meter preso por un discurso. A pesar de todas estas cosas la gente no se alarma y esto no puede pasar en un Estado de derecho”. (PF/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato