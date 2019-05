Rafael Correa: Aunque en el país se utilice la justicia para perseguir, internacionalmente la respuesta es distinta

Audio Mayo 6 - Rafael Correa II



Rechazó que el Gobierno actual contrate una empresa, por USD $250 mil, con la finalidad de relacionar y vincular el caso de Jorge Glas con Rafael Correa El expresidente Rafael Correa reiteró que, actualmente, vive una persecución política. Considera que el objetivo "es Correa porque si regresa al país, gana en una sola vuelta". Por esta razón, dijo, se han abierto varios procesos judiciales en su contra. Además, mencionó que, "aunque en el país se utilice la justicia como un instrumento de persecución, internacionalmente la respuesta ha sido distinta", en referencia al nuevo rechazo de la INTERPOL sobre el pedido de extradición.

Con respecto al caso de Ola Bini, Correa aclaró que no conoce al ciudadano sueco y rechazó que se trate de vincular con la Revolución Ciudadana. “El caso de Ola Bini es como si le dicen usted es un hacker, encontramos libros en inglés y es un hacker y se va preso”, reclamó. Con ello, dijo, a nivel mundial el Ecuador está quedando mal.

En referencia al caso de Julian Assange, Rafael Correa explicó que en su Gobierno, le dieron el asilo, dos meses después de entrar a la Embajada. “Investigamos el caso, jamás quisimos obstruir la justicia sueca, pero nos dimos cuenta que no tenía la más mínima posibilidad de un proceso justo y que en Estados Unidos lo querían procesar con una Ley que incluía la pena de muerte. Frente a ese riesgo, se decidió otorgarle el asilo”.

Afirmó que este proceso generó tensiones con Estados Unidos e Inglaterra. “Hay cosas que no tiene precio. Se actúa por principios”. Además, señaló que la entrega de Julian Assange rompe con el derecho internacional, con la institución del asilo y con la constitución de la República.

Sobre la información de que el Gobierno de Ecuador contrató a una empresa internacional para establecer una investigación que tenía como fin relacionar y vincular el caso de Jorge Glas con Rafael Correa, el expresidente reveló que, según documentos que tienen, se pagó USD $250 mil a BRG, empresa investigadora. “Contratas una empresa especializada y no encuentras nada y no es por ser inocente, sino porque has podido ocultar todo bien”, reclamó.

“Mi hermano, Fabricio Correa, me presentó al representante de Odebrecht en 2006, cuando era candidato. Ese momento, que mi hermano me presentó a un empresario dije tarjeta roja porque sé la forma de hacer negocio de mi hermano, llevaba doble contabilidad, por eso jamás recibí a alguien de Odebrecht”.

Con respecto a la investigación sobre el origen del dinero para la campaña de Alianza PAIS en 2013-2014, Correa afirmó que, mientras fue presidente del partido, “se presentó todas sus cuentas al CNE, tampoco es mi responsabilidad, si no del secretario,. Está todo verificado y fiscalizado. Si alguien actuó mal y recibió fondos aparte, que se responda por eso, pero no engañen porque quieren vincular a Correa con Odebrecht, pero no lo van a lograr”.

La posibilidad de una futura candidatura al ejecutivo se mantiene en pie para Rafael Correa. Si se le permite volver a participar de unas nuevas elecciones el exmandatario dice que lo hará. No obstante, cree que con o sin él como candidato se debe realizar un nuevo proceso eleccionario que le permita al país retomar el Estado de derecho

El expresidente Rafael Correa, además, se refirió sobre la insistencia de su extradición por casos como el del presunto secuestro de Fernando Balda, cuestionó al actual sistema judicial. “Ya no es la presunción de inocencia, ya no es sentenciar por razones, sino buscar razones para sentenciar”, dijo el expresidente.

Además mencionó que actualmente vive una persecución. “El objetivo es Correa porque si regresa al país, nos gana en una sola vuelta” ese sería el supuesto argumento por el que se le han abierto algunos procesos judiciales, puntualizó.

A decir de Correa, aunque en el país se utilice la justicia como un instrumento de persecución, internacionalmente la respuesta ha sido distinta. Habló de la última petición que se hiciera a través de Interpol, para lograr su extradición, sin que rindiera resultados. “Cada vez la Interpol rechaza más rápido los pedidos de extradición. Si tuvieran la razón, Interpol les daría la razón”.

El expresidente Correa tampoco descartó la posibilidad de que regrese al país a participar en futuras elecciones, si así se lo permitiera, porque actualmente lo han inhabilitado. “Yo estaré donde tenga que estar. Así que si debo participar como candidato, y puedo hacerlo, puedo contribuir a recuperar la patria y el Estado de derecho, pues tendré que hacerlo”, anunció.

Sobre la posibilidad de entablar un diálogo con el presidente Lenín Moreno, el exmandatario dijo que eso significaría “claudicar”. A criterio suyo el actual gobierno ha reprimido, ha robado y ha perseguido. En tal sentido la estrategia ya no sería dialogar sino denunciar este actuar ante la justicia. “Hay que seguir con la ley en la mano hasta que este señor (Lenín Moreno) se vaya preso, tengamos nuevas elecciones y recuperemos el Estado de Derecho” precisa Correa.

En el tema judicial se refirió al trabajo que viene haciendo la fiscal general, Diana Salazar, el cual respondería una posible candidatura para el 2021. “Por eso quiere meter preso a todo el mundo y mientras más grande el pez gordo, mejor, y se olvidaron de la justicia y solo se preocupan del show”, afirmó Correa.

Finalmente, dijo que lo que sucede en Ecuador no es un hecho aislado pues se trata de “una estrategia regional” que podría desmantelarse volviendo a gobiernos populares. “Se acercan elecciones, ganó en Panamá la izquierda, en Argentina hay elecciones en octubre, en Uruguay y en Bolivia se celebraran elecciones en los próximos meses. Hay que ver qué sucede aunque hay un gran apoyo a la izquierda, opinó el exmandatario.

(PP- XB)

