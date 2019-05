Ola Bini dice que personas específicas han instrumentalizado su amistad con Julian Assange

El desarrollador de software hizo pública una carta en la que indica que espera salir de prisión para continuar con su vida en Ecuador Ola Bini emite una carta donde asegura que no puede culpar a todo el pueblo ecuatoriano porque unas personas específicas hayan realizado en su contra. Dice que le gusta mucho vivir en el país y que espera seguir haciéndolo pero fuera de prisión. Además aclara que intentan hacerlo un peón político sin haberle encontrado irregularidades en su contra

El sueco Ola Bini, detenido desde el 11 de abril por el presunto delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos, publicó una carta a la que tituló ¿Por qué elegí Ecuador?

En ella habla de lo que se vive en un sistema de reclusión penitenciara ecuatoriano. ”La prisión aquí en Ecuador es una mezcla enloquecedora de largos tramos de aislamiento y aburrimiento intercalados con amenazas aleatorias y actos de violencia”, inicia Bini.

Esta mala sensación al estar encarcelado contrasta con algunos momentos agradables que llegan con la hora de visita, tiempo en el que dos de sus mejores amigos aprovecharon para estar junto a Bini. No obstante, el desarrollador de softwar cuenta que al terminar las visitas se siente “vacío, pensativo y de mal humor”.

Continúa explicando lo que opina de Ecuador tras el proceso legal al cual ha sido vinculado.

“Estoy seguro de que mucha gente asume que estoy enojado con Ecuador, que querré irme tan pronto como salga y nunca regrese, pero no, nada podría estar más lejos de la verdad. Me encanta el Ecuador. Me encanta vivir aquí. Tengo mi vida aquí y si me dejan, me gustaría continuar con mi vida”.

Dice que no se encuentra tranquilo, pero que no puede culpar a todos los ecuatorianos por lo que han hecho unas pocas personas que están “instrumentalizando su amistad con Julian Assange y lo han hecho un peón político sin ningún rastro de irregularidades”.

Al respecto escribe: “Sí, estoy enojado con estas personas y no con los ecuatorianos. Usar y abusar de las leyes del país de esta manera no debería ser aceptable. Pero esto lo hacen unos pocos individuos, no toda la población”.

En cuanto al sistema carcelario precisa que debe ser reformado. Durante las más de dos semanas que lleva retenido ha sido testigo de las condiciones en las que viven sus compañeros, motivo suficiente para pensar en una reforma al sistema penal, asegura.

Avanza respondiendo el motivo por el qué vino a Ecuador. “Realmente me gusta la gente aquí. La gente es cálida, abierta, cariñosa y se preocupa por la comunidad. Esto me atrajo mucho. Y puedo decir que incluso en mi situación actual, esta perspectiva sobre la gente permanece. Desde cómo me cuidaron mis compañeros de prisión, a cómo la gente de la calle se acercó a mis padres en la calle, expresando su apoyo. Mi fe en el pueblo ecuatoriano sigue siendo fuerte”.

Estas características serían las mismas que encontró Bini en el equipo de trabajo que formó mientras laboraba en Ecuador. “Hay personas con talento aquí. Cuando comenzamos mi organización en Ecuador, rápidamente encontramos un equipo de personas con mucho potencial, diligencia y motivación. Honestamente, me muero por volver a trabajar con ellos y continuar haciendo el bien por el mundo”.

Al final escribe que Ecuador es un país complejo, multicultural, con personas con diferentes visiones del mundo.” Me alegro de estar aquí y espero tener un futuro por delante en Ecuador, ¡ojalá fuera de la cárcel!, concluye.

(XB)

FUENTE: CONFIRMADO.NET, EcuadorInmediato