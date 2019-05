EL TELÉGRAFO (Guayas) Fiscalía presenta 18 indicios contra Pamela M. y Laura T.

Ambas fueron detenidas en la investigación por los supuestos aportes ilegales de Odebrecht y otras empresas a las campañas para la reelección de Rafael Correa en 2013 y para las seccionales de 2014

Pamela M. muchas veces fue los ojos y oídos de Rafael Correa. Ella estaba en su círculo cercano de colaboradores en la Presidencia, con el grado de asesor 1, un rango que lo tenía, por ejemplo, Francisco Latorre.

Ahora es una de las detenidas en la investigación fiscal por los supuestos aportes ilegales de Odebrecht y otras empresas a las campañas para la reelección de Correa en 2013 y para las elecciones seccionales de 2014. Pamela M. conoció al exmandatario en su grupo de Boy Scouts y ahí empezó su amistad. Antes del gobierno de la Revolución Ciudadana estuvo en el Ministerio de Trabajo y en la Procuraduría General del Estado. Uno de los primeros encargos relevantes fue en 2012, cuando presidió la comisión que eligió a los jueces de la Corte Constitucional, liderados por Patricio Pazmiño. Luego fue la delegada del Primer Mandatario en el comité para reconocimientos públicos relevantes. Ese fue el último cargo, antes de ir al concurso para ser jueza constitucional. Designación que la ganó con una calificación perfecta de 10 sobre 10. En ese tiempo también incursionó en la TV. Junto a su esposo, Jimmy Salazar, condujo por más de cinco años el programa dominical Es Justicia en TC Televisión. Una auditoría al canal evidencia que ese programa dejó pérdidas por $ 218.946 por su baja audiencia y por sus costos de producción. Según la investigación del portal Mil hojas, la confianza a Pamela M. le sirvió para que fuera parte de una trama que escondió el dinero que presuntamente entregaban las compañías, como Odebrecht, a las campañas de Rafael Correa y Alianza PAIS. La investigación periodística dice que se creó un laberinto para evitar los controles y recibir más de $ 11 millones. Allí también supuestamente actuaron Jorge Glas, exvicepresidente y sentenciado por asociación ilícita, y el exministro del correísmo Walter Solís, ahora prófugo. En el reportaje, además, se mencionó a Laura T., quien fue la asistente de Pamela M. durante su periplo por la Presidencia de la República y por la Corte Constitucional. La Fiscalía en su acusación preliminar emitió 18 indicios contra Pamela M. y Laura T. Entre ellos los supuestos pagos para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; para Viviana Bonilla, actual vicepresidenta de la Asamblea y excandidata a la Alcaldía de Guayaquil; y para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte. Además, constan los correos entre Geraldo Luiz Pereira de Souza, exdirectivo de Odebrecht, con Pamela M. y Laura T. y los viajes hechos por la exjueza. En el informe de la Unidad de Antilavado de Activos se hace referencia a que Pamela M. y Laura T., tendrían cinco vehículos. Y además están las declaraciones del Impuesto a la Renta, según el informe emitido por el SRI.

En la audiencia de formulación de cargos, Pamela M. sostuvo que está estudiando en el exterior y por eso intentó salir del país el pasado fin de semana. Asimismo, dijo que solo tiene un vehículo y todo el dinero (que posee) es producto de pagos institucionales (por sus trabajos). “Jamás he ejercido ningún cargo de Alianza PAIS, ni afiliada, tesorera, ni nada que tenga que ver con aportes de campaña”. Mientras que Laura T. manifestó que es madre de tres hijos y funcionaria de la Corte Constitucional y que ha cumplido a cabalidad “las funciones encomendadas”. Édgar Molina, abogado de Pamela M., anunció que apelará la prisión preventiva. Él dijo que la investigación periodística sobre su cliente “no es prueba suficiente”. A su vez, Jimmy Salazar, esposo de Pamela M., aseguró que la prisión preventiva en contra de su pareja es “arbitraria e improcedente”. Mientras que la legisladora Viviana Bonilla aseguró que no tiene ninguna relación. “Que se investigue lo que se tenga que investigar. Todos los gastos de campaña a la Alcaldía (2014) fueron reportados al CNE”, escribió en su cuenta de Twitter. Lo mismo sostuvo Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glas. Él indicó que su cliente no fue tesorero de campaña de Alianza PAIS. La ministra del Interior, María Paula Romo, confirmó este lunes 6 de mayo que uno de los allanamientos que se realizaron este fin de semana fue a un estudio jurídico en Guayaquil, que estaría vinculado a Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia. “Nosotros recibimos la orden del juez, pero entiendo que la Fiscalía debió haber motivado, de manera suficiente, a un juez para que se dé el allanamiento”. En el caso judicial, la tarde de este lunes 6 de mayo, el juez de la Unidad de Flagrancias de Quito, David Lasso, remitió el expediente a la Sala de Sorteos, para que un juez de lo Penal siga con la acusación contra Pamela M. y Laura T. (I)