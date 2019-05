CONAIE no será parte del Acuerdo Nacional 2030 propuesto por el Gobierno

Añadió además, que el diálogo convocado por el régimen, en 2017, no ha dado resultados reales, así como tampoco se ha dado importancia a las peticiones presentadas el 4 de julio de ese año El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Jaime Vargas, anunció que la organización no será parte del Acuerdo Nacional 2030, propuesto por el Presidente de la República, Lenín Moreno. "Previo a un análisis importante decidimos aquello porque vemos, con mucha preocupación, los problemas que se tiene en el país".

“Sabemos que tenemos problemas económicos, políticos, sociales en el Ecuador y se ve que estos no ha sido importante porque no conocemos, con claridad, el Acuerdo Nacional 2030”, dijo Vargas. Añadió además, que el diálogo convocado por el régimen, en 2017, no ha dado resultados, así como tampoco se ha dado importancia a las peticiones presentadas el 4 de julio de ese año.

“La instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno, desde el año 2017, no ha cumplido en su totalidad las expectativas reales en base a los planteamientos y agenda del Movimiento Indígena en los temas más sensibles para los pueblos y nacionalidades, como son, entre otros, desarrollo de alternativas al modelo económico extractivista, la NO apertura a nuevas concesiones mineras y licitaciones petroleras, el respeto al ejercicio del derecho constitucional de justicia indígena y la criminalización de líderes y dirigentes indígenas por aplicarla, entre otros”, acotó.

A su criterio, el Acuerdo Nacional 2030 responde al interés estratégico del régimen por frenar el descontento popular y la desconfianza en las instituciones del Estado, es así, que las organizaciones históricas de las nacionalidades “no serán manipuladas en este intento de legitimación política promovido por el Presidente, ni se alineará con un Gobierno que pisotea los derechos laborales, eleva los precios de bienes y servicios de primera necesidad, elimina subsidios, privatiza los sectores estratégicos, los recursos del IESS; despido a miles de trabajadores del sector público, restringe los derechos de la naturaleza y propicia a la depredación de los recursos”.

También rechazó el Decreto Ejecutivo 722, en el cual el Presidente de la República dispone la implementación de una nueva política minera en el país. Asimismo, repudió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La Conaie no será parte del #AcuerdoNacionalEcuador 2030 convocado por el Gobierno Nacional en un panorama de crisis económica, desconfianza y corrupción y agotará todas las instancias del Diálogo Nacional iniciado en el año 2017.https://t.co/pGtPUtcsWM#SomosConaie pic.twitter.com/Fn9BsdWsYx — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) May 8, 2019

