Jimmy Candell, es el candidato del BIN a presidencia de la Asamblea, anuncia Wilma Andrade (AUDIO)

Audio Mayo 8 - Wilma Andrade



"Creemos que no debe dirigir, por ahora, un asambleísta del oficialismo", afirmó A pocos días de la elección de las nuevas autoridades en la Asamblea Nacional, Wilma Andrade (ID), anunció que desde la Bancada de Integración Nacional (BIN) propondrán a Jimmy Candell como candidato para la presidencia de la Asamblea. Señaló que el Legislativo está en una "dispersión muy grande" y no existe un solo Bloque con una mayoría. Por ello, dijo, han mantenido conversaciones con varias bancadas y lograr consensos.

Manifestó la necesidad de buscar una salida a la confrontación entre morenistas y correístas, “que le hacen perder el tiempo a la Asamblea”.

A su criterio, hay que buscar un nombre que pueda unificar. “En nuestra bancada, el candidato que nosotros proponemos es el asambleísta Jimmy Candell. Ha tenido una trayectoria de manejo en cuerpos colegiados y, en ese sentido, es nuestro candidato”, anunció.

Mencionó que son 11 asambleístas que integran el BIN y, al momento, mencionó que han tenido conversaciones con todas las bancadas. “Creemos que no debe dirigir, por ahora, un asambleísta del oficialismo. Con ese mismo planteamiento estamos varios bloques: el de CREO, el correísta, parte de AP”.

Expuso que el Partido Social Cristiano no va a promover candidato para la presidencia de la Asamblea. “Si nos uniríamos los asambleístas que no pertenecemos al correísmo ni al morenismo, somos 63 y se necesitan 70 voluntades, por lo que es irremediable un consenso”.

Sobre los acercamientos con la bancada de la Revolución Ciudadana, indicó que saben que no pueden presidir la Asamblea, así como Comisiones que puedan interferir en el desarrollo de la agenda.

Sobre la investigación sobre el caso de INA Investement donde estaría inmerso el círculo familiar del Presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró que no solamente ese caso sino otros que tienen, que ver con este tipo de temas, deben ser investigados.

“Nosotros creemos que esos temas deberían ser investigados por la Asamblea no se tiene que dar la espaldas. Lo hemos hablado en la bancada. Nosotros por suerte como Izquierda Democrática, no tenemos nada que ver ni con el morenísmo, ni con el correismo y nos da libertad para actuar”. Andrade explicó que no se han planteado esos temas.

“Eso no ha estado como parte de estos acuerdos. Sin embrago, nosotros vemos que es necesario dar cuenta del control político que se tiene que hacer”. La legisladora explicó que la bancada ha tomado una resolución que propone una revisión para investigar los aportes de los demás partidos.

“Lo de Arroz Verde es repugnante, se podía intuir lo que pasaba. ¿Cómo es posible que desde las camionetas se regalaban camisetas verdes en fundas y demás?”.

Sobre el material entregado por la ID en la campaña seccional para Pichincha, Andrade, explicó que eso no fue entregado en las cantidades que manejo AP. “No se puede comparar, porque hay una dimensión grande”.

Andrade sobre el tema de los fondos de partidos de campaña comentó que es necesario aplaudir el trabajo del miembro del CNE, Luis Verdesoto. “A mí me parece a esa denuncia, sobretodo que en ciudades fronterizas con Colombia, de hecho se ha evidenciado una introducción del narcotráfico a través de las autoridades, ese ojo que esta puesto del CNE, hay que darle el apoyo y soporte”.

“Esto no tiene que ser de la Asamblea o el CNE, sino debe ser general”.

Sobre el Contralor Pablo Celi, Andrade, comentó que “el Contralor Pólit llegó con concurso amañado, cambiado el reglamento para ponerle 100/100 y fue condecorado por el Gobierno. Yo destaco a la Contraloría y advierto la diferencia, porque no es que los auditores no controlaban, sí lo hacían, sino que todos estos informes terminaban en un escritorio y eran usados para el chantaje”.

“Pólit tuvo cinco contralores subrogantes y ellos estuvieron firmando sus informes”.

Para Andrade, es necesario diferenciar que en la Asamblea se realiza el control político por medio de una denuncia o por iniciativa, “ninguna de las dos ha surgido, en este caso. Nada ha sido hecho por lo correístas, por ejemplo. Sus asambleístas saben que el Contralor Celi está haciendo una tarea importante en el control del uso adecuado de los recursos públicos. Yo destacó el trabajo del Contralor”.

“Por otro lado, qué hace la Fiscalía, porque tendría que revisar esos informes que fueron firmados por el propio Pablo Celi, cuando fue encargado de la Contraloría, que durmieron en esta institución. El problema que está pasando en el país es por este sistema perverso institucional que instrumentalizó como mecanismo del poder del Consejo de Participación Ciudadana. Eso nos ha llevado a la corrupción y despilfarro”.

“Hubo un despilfarro total, con toda la anuencia del correísmo y con las remisiones que se dieron en este periodo. Grupos económicos se enriquecieron en la época de Rafael Correa y quienes estuvieron atrás fue la derecha. Nosotros creemos que se debe hacer una revisión amplia a los dineros de todos los partidos, porque hay una alarma que puede haber dinero del narcotráfico y eso hay que cuidar. No queremos que las autoridades respondan a caprichos de una empresa privada”.

Andrade finalizó recalcando que es indispensable una reforma al Código de la Democracia, “porque esta ley ahora deja vacíos grandes que no permiten que se haga un control adecuado a los partidos”. (PP/ BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato