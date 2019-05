El pueblo Kitu Kara no participará en la posesión simbólica de Jorge Yunda como Alcalde de Quito

El Consejo de Gobierno Kitu Kara aclara que la Fenocin se atribuyó su nombre sin previa autorización La ceremonia ancestral en la que se posesionará simbólicamente a Jorge Yhunda como alcalde de Quito se desarrollará sin la presencia del pueblo Kitu Kara. Uno de sus consejeros de gobierno dice que no se consultó su participación en la ceremonia de este domingo pero que le desean suerte a las autoridades que entrarán en vigencia el próximo 14 de mayo

Pese a que se difundió la noticia, a través de redes sociales, que en la ceremonia que se llevará a cabo este domingo 12 de mayo no estará presente el pueblo Kitu KaA, el presidente de esta nacionalidad, Fernando Cabascango, desmiente la participación de su pueblo en dicha ceremonia.

A decir de Cabascango, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), habría tomado su nombre para la promoción de este acto simbólico sin que antes se les consultara.no obstante, Kevin Leña, dirigente de esta organización, aclaró que la ceremonia si se realizará pues el Alcalde Yunda es de origen Puruhá y que el pueblo Quitu nació de la Unión de Toa y Duchicela, ella Quitus y él puruhá.

Por parte del Consejo de Gobierno Kitu Kara se enfatizó que la “Fenocin no guarda relación alguna con en Pueblo Kitu Kara… por lo que le exigimos, con los debidos respetos, no se atribuya representaciones indebidas… ya que la no son parte el Pueblo Kitu Kara”. Y agregó que “los símbolos ancestrales de las comunas comunidades, pueblos y nacionalidades únicamente pueden ser entregados cuando hay un reconocimiento y delegación expresa de las autoridades comunitarias”, y que cuando son “utilizadas de manera arbitraria se irrespeta la memoria histórica de nuestros ancestros, haciendo que éstos dejen de tener valor y significado alguno.”

Más allá del mal entendido el pueblo Kitu Kara felicitó a todas las autoridades que serán posesionadas el 14 de mayo.

(XB)

FUENTE: El Comercio, EcuadorInmediato