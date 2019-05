Universidad Católica 1  América de Quito 0

Crónica final del partido Por la décimo quinta fecha de la Liga Pro Banco Pichincha, Universidad Católica enfrentó al América de Quito en el estadio Olímpico Atahualpa. El ‘Trencito Azul’ se llevó el triunfo con un gol de Diego Armas.

El primer tiempo fue parejo. Ninguno de los dos equipos fue superior al otro. Católica buscó imponer condiciones pero América se defendió bien y causó peligro un par de veces. Joffre Escobar tuvo en sus pies las jugadas más de ataque de los ‘cebollitas’. La primera jugada llegó tras un pase largo y un remate de Escobar donde estuvo atento Galíndez.

La segunda acción llegó tras un centro de Trelles para Escobar que remató por encima del travesaño. Cuando finalizaba la primera parte, Ronaldo Oñate cometió dos faltas seguidas y salió expulsado.

El segundo tiempo comenzó con Universidad Católica tratando de imponer condiciones con un jugador más en cancha. El América se defendía bien pero no tenía peso en ataque.

Tras un pase largo y un pivoteo de Matías Rodríguez, Diego Armas remató cruzado arriba para marcar el único tanto del partido. El América trató de reaccionar pero no fue suficiente. No tuvo una ocasión clara de gol y no estuvo preciso en ataque.

