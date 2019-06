Una carta enviada por el Procurador General del Estado habría legitimado arbitraje a favor de Chevron

La Corte de LA HAYA determinó un laudo en contra de Ecuador en el caso Chevron Texaco y Ecuador. El portal Observatorio de la Dolarización publicó un documento en el cuál el Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, habría legitimado el arbitraje en el caso de las comunidades amazónicas contra Chevron. Una carta habría sido enviada por el funcionario a la Corte de Canadá el pasado 23 de enero del 2019.

El documento, escrito en inglés, el Procurador Salvador fue enviado a las autoridades de Canadá, en específico al Jefe de Justicia de la Suprema Corte de Canadá, Richard Wagner. Según el portal esta carta habría privado al Ecuador de los USD$ 9000 millones que tenía que pagar Chevron a las comunidades amazónicas por afectaciones al territorio y a la población.

A continuación incluimos la traducción de la carta del Procurador:

The Right Honourable Richard Wagner, P.C. Chief Justice of Canada Supreme Court of Canada 301 Wellington Street Ottawa, Ontario

En el asunto del arbitraje de conformidad con las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI de 1976 entre Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company ("Chevron.) y la República del Ecuador (-Ecuador") (caso PCA No. 2009-23), el Tribunal Arbitral dictó su segunda sentencia. Premio parcial con fecha 30 de agosto de 2018 (° Awarcr). La orden del Tribunal en cuanto a los méritos establece:

.10.13 La Demandada deberá, a satisfacción del Tribunal y como obligaciones de resultado incondicionales (salvo que se indique lo contrario):

(••) (iii) en la notificación de la Primera o la Segunda de las Demandantes, avisar de inmediato por escrito a cualquier Estado (incluida su rama judicial), donde los Demandantes de Lago Agrio pueden estar buscando directa o indirectamente, ahora o en el futuro, la ejecución o el reconocimiento de cualquier parte de la Sentencia de Lago Agrio (como también lo deciden las Apelaciones, Casaciones y Tribunales Constitucionales de Lago Agrio) de las declaraciones y órdenes de este Tribunal relativas a los actos internacionalmente ilícitos de la Demandada que comprenden una denegación de justicia resultante de la Sentencia de Lago Agrio decidido);

En septiembre de 2018, Chevron Corporation y Texaco Petroleum Company notificaron a la Oficina del Fiscal General de Ecuador exigiendo que:

(...) la República de Ecuador Ecuador ") cumple plena e inmediatamente con los términos del Laudo, incluida la notificación inmediata a todas las autoridades competentes en Canadá y Argentina, incluidos sus Ministerios de Relaciones Exteriores, sus Procuradores Generales y todos los tribunales pertinentes de aquellos Países, del Laudo y del Tribunal, declaraciones y órdenes con respecto a Ecuador, hechos internacionalmente ilícitos (...) Los tribunales pertinentes que deben ser notificados de inmediato incluyen la Corte de Apelaciones de Argentina, Cámara Civil, Sala 1, Poder Judicial de Is Nacion ( Buenos Aires, Argentina) y el Procurador General de la Nación, el Dr. Eduardo E. Casal. En Canadá, Ecuador debe notificar de inmediato al Tribunal Supremo de Canadá en Ottawa, Canadá, y al Fiscal General de Canadá. Dicha notificación debe hacer referencia específica y cita las Secciones 9.10 y 10.10 del Premio, entre otras ..

En cumplimiento de la orden del Tribunal Arbitral antes mencionada, se adjunta una copia del Laudo y las declaraciones y órdenes del Tribunal que figuran en la Parte X 'La Parte Operativa' de esta decisión (Anexo A).

Cabe mencionar que la República del Ecuador está solicitando la anulación de este Laudo ante los tribunales de los Países Bajos.

(BGV)

Fuente: Observatorio de la Dolarización