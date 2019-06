En el Centro Histórico de Quito se activa con "Quitunes", aseguró Alfonso Espinoza (AUDIO)

Audio Mayo 31- Alfonso Espinoza



Secretaría de Cultura busca promover y fortalecer el consumo de las artes "Estamos impulsando a que los museos municipales se activen e invitamos a los demás museos para que se unan, con un trabajo entre las 4 de la tarde y las 10 de noche y programar en el espacio público, en el atrio de la catedral, en los corredores de las calles García Moreno y Venezuela distintas actividades artísticas. Todo esto de forma gratuita", dijo Alfonso Espinoza Andrade, vocero del evento Quitunes.

El Secretario de Cultura, Diego Jara, indicó que Quitunes, tiene como propósito promover y fortalecer los procesos de creación, producción, circulación, y consumo de las artes, además de valorar, proteger y recuperar el patrimonio cultural, fortalecer los procesos de diálogo intercultural e impulsar la participación de los actores culturales y ciudadanía a fin de apropiarse del Espacio Público como escenario de construcción de ciudadanía.

Espinoza mencionó que “la empresa Quito Turismo entregó un estudio en el que refleja que al ser Quito la entrada del turismo nacional, normalmente los paquetes turísticos cierran el domingo o lunes en la mañana, con lo cual, muchísimos turistas viajan los días martes y ese día lunes queda vacío. Por diferentes lógicas y dinámicas, el lunes tenemos cerrado restaurantes, los museos no atienden, muchos de los servicios culturales están cerrados. Entonces hemos visto que ahí teníamos un bache pero al mismo tiempo un espacio de oportunidad, esto sumado a los que vivimos en un modo cotidiano el centro histórico, vemos que el Centro es tan bonito, tan efervescente, tan activo, a las 6 de la tarde entra en un declive y las 7 de la noche ya está muerto el espacio”.

“El centro tiene una población flotante altísima, en el día medio millón de personas estamos circulando en él, la gente que va a trabajar, que llega a comprar, a hacer algún trámite, etc. A la tarde trecientos mil o más nos vamos y quedan los vecinos, pero queda una ciudad un poco fantasma incluso para los propios vecinos del centro no hay servicios, no hay restaurantes, no hay espacios en donde puedan ni siquiera salir a disfrutar de ese precioso paisaje urbano que tenemos, pero si está abandonado no te provoca salir”, reflexiona el funcionario.

Es por esto que “estamos impulsando a que los museos municipales se activen e invitamos a los demás museos para que se unan, con un trabajo entre las 4 de la tarde y las 10 de noche y programar en el espacio público, en el atrio de la catedral, en los corredores de las calles García Moreno y Venezuela distintas actividades artísticas. Todo esto de forma gratuita”.

Los negocios del sector cierran a las 6 y con estas actividades puedan brindar sus servicios cuando existan estas actividades en un horario extendido.

“El Alcalde Jorge Yunda había señalado que Quito debe pasar de la hora zanahoria a la hora borojó, es decir, una ciudad 24/7. La hora zanahoria no le sienta bien a una capital, no es razonable que una capital del siglo 21, rica en cultura, con una gran oferta maneje los horarios actuales”, sentencia Espinoza.

“La programación cultural no es adorno, es una acción estratégica en pro de la seguridad y de mejorar ese espacio público. En este momento estamos ofertando una agenda con los elencos del Municipio de Quito, Banda musical, ensambles de guitarras, ellos ocuparán las calles”.

Pero los artistas al conocer de esta iniciativa, también se han sumado y ya solicitan al municipio los permisos del caso para poder utilizar los espacios públicos, pero “buscamos un manejo apropiado, queremos garantizar que haya calidad y seguridad, debemos pensarnos en otros horarios”, reflexiona Espinoza.

El funcionario municipal señala que en cuanto a transporte se garantiza unidades atendiendo hasta esa hora y que se contará con la participación de la Policía Nacional.

El Municipio invita a la ciudadanía a que se sume a esta idea de Quitunes un nombre que proviene de la creatividad del Alcalde Yunda.

“Darle vida de un modo delicado y considerado, tanto con el patrimonio como con los vecinos. Estas actividades buscan integrar que se consolide en el centro y que se replique en más lugares de la Ciudad”, concluye Alfonso Espinoza.

(LA)

Fuente: Ecuadorinmediato