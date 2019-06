La empresa privada gobierna el país y el Estado es egoísta con la Amazonía, aseguró Yofre Poma (AUDIO)

Audio Mayo 31- Yofre Poma



El legislador comentó que el Estado prácticamente ha regalado los recursos petroleros de la región El asambleísta Yofre Poma, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que el Gobierno ha sido egoísta con la región Amazónica a pesar de haber adjudicado varios campos en la provincia de Sucumbíos. "La empresa privada y las petroleras son quienes gobiernan al país y el Ejecutivo ha sido egoísta con nuestro hogar".

Se refirió a la explotación petrolera “nosotros como Sucumbíos estamos sumamente indignados, preocupados y estamos a punto de estallar ante una política de Lenín Moreno insensata, insensible y completamente descuidada de su región. Pero con la Amazonía ha sido muy inconsecuente”.

Explicó que los contratos de adjudicación de los últimos bloques en la provincia de Sucumbíos: Iguana, Charapa, Perico, Arazá este, Espejo, Sajino y Chanangue, “se firmaron el 22 de mayo. En septiembre el Gobierno anunció la 12va ronda petrolera y concluyó ahora con la firma de los contratos”.

“Con esta decisión se rompe un concepto de soberanía que el régimen anterior había aplicado en la Ley de Hidrocarburos para que ya se saquen fuera de la modalidad de contratación petrolera los mismos de participación”.

Explicó que en estos métodos de contratación también están incluidos los de prestación de servicios, “eso era lo que hacía el Gobierno anterior donde el Estado es dueño del recurso y le paga a la empresa x por el trabajo que haga. El contrato de participación aparentemente las empresas arriesgan todo y el Gobierno no pone un centavo”.

“Hay una violentarían a la ciudadanía y en julio del 2018, bajo decreto 449 el presidente Moreno abre nuevamente la posibilidad de contratos de participación y en septiembre se da la 12va ronda petrolera. Entonces captan inversiones aparentemente de USD$ 3 mil millones y en mi provincia se generaron contratos por mil millones”.

Comentó que el tema es que estos contratos “son bien apetecibles para el sector petrolero porque el Estado dentro del contrato dice que si en caso que el petróleo estaría por menos de USD$ 30 dólares el Gobierno recibe a penas el 12% y el 88% se lleva la empresa”. Recordó que en el régimen anterior los contratos entregaban la mayor cantidad de recursos al Estado.

“Ahora es al contrario. El 12% apenas recibe el Estado, aquí vemos una violación en la ciudadanía. Ahora con el pretexto de que venga la inversión; que se le garantiza la estabilidad jurídica, seguridad y demás pero terminan dándole en bandeja de plata a las petroleras para que se lleven los recursos”.

Poma explicó que a pesar de la política extractivista del Gobierno, en la región amazónica no se han recibido recursos o compensaciones justas. “Por ejemplo, no tenemos una universidad en la provincia. Llegaron USD$ 1170 millones y no existe este proyecto. El Gobierno es sumamente insensible y egoísta aun cuando al Ley Amazónica determina que el Estado tiene la obligación de crear las universidades”.

“Es decir que hay mandato legislativo sin embargo, no hay la voluntad política para atender a la región mientras se extraen los recursos económicos. Yo vi ese día que el sector petrolero celebró y el Gobierno lo mismo pero nosotros los amazónicos no tenemos ni siquiera la universidad. Lenin Moreno ofreció crear cuarenta universidades y no ha pasado”.

Poma explicó que como asambleísta de Sucumbíos se reclama que inclusive la misma Ley de Hidrocarburos obliga a una compensación por la extracción de recursos, sin embargo, esto no ha ocurrido.

“Tenemos que recurrir a presiones fuertes para conseguir la voluntad nacional”. El legislador comentó que la carreta que conecta Quito- Lago Agrio, por donde se transportaría el recurso, está “hecho pedazos”. “Hay más de 50 puntos de derrumbes permanentes en la vía. Yo pedí que se declare en emergencia la vía pero no ha pasado”.

“No se ha atendido a la región- El sistema de salud se cae en pedazos, creo yo que todo esto pasa por una insensibilidad, falta de liderazgo y política pública a favor de la Amazonia. Nosotros demandamos a los gremios del transporte para que también se expresen para que ellos también se expresen”.

Mencionó que estas concesiones lo único que hacen es quitar más recursos al estado y a la provincia. “Este es un tema de soberanía, los recursos son del Estado y de todos los ecuatorianos, compensando al sector explotado. Pero esta vez en ganga, en feria, a excusa de que no tenemos recursos y necesitamos que lleguen las empresas apenas nos dejan el 12%”.

“El negocio es con el sector privado y empresas petroleras que son las quien están Gobernando ahora. Ayer el cantón Cuyabeno llegó al paro. En Chontapunta también están en huelga porque la gente reclama que por lo menos le den trabajo y se dinamice la economía porque eso se establece en la Ley Amazónica. Tenemos la prioridad pero tampoco esto pasa y la región sigue siendo la más pobre del país”.

Aseguró que solo se pide justicia y que la 12va contratación petrolera es un atentado contra la soberanía. “Yo había dicho que se dé la creación de la Universidad. Si es que nosotros no vemos que hay avance saldremos a las calles, porque ya nos hemos cansado”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato