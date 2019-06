Caso Mera-Duarte: Fiscal Diana Salazar no respetó oralidad y Jueza Camacho la duda razonable (AUDIO)

Audio Junio 3 - Xavier Aguilar



Así lo analiza el abogado Xavier Aguilar El jurista Xavier Aguilar analizó el caso sobre Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte y manifestó que hay un elemento "más grave que, partiendo del principio del respeto a la oralidad, tenemos una fiscal que en la formulación de cargos, tiene un asesor que le exhibe con la computadora unas láminas y se pone a leer". Además, cuestionó que la Jueza a cargo tenía que aplicar la duda razonable porque, dijo, "realmente no tiene elementos de convicción para haber dictado orden de prisión".

Xavier Aguilar analizó este caso, quien en su calidad de abogado en libre ejercicio asistió como veedor ciudadano a la audiencia que tuvo lugar en Quito entre el viernes y sábado de la semana anterior.

“Como profesional del derecho, me da un sinsabor tremendo ver a la justicia maniatada”, dijo Aguilar al referirse al caso de Mera y Duarte. Indicó que se emitieron órdenes de retención en las que se priva de libertad a dos personas sin riesgo inminente de fuga, porque ya habían manifestado su voluntad de permanecer en el país para defenderse. “En este caso, la Fiscal y quien acoge la orden de prisión, no se dan cuenta que a futuro deberán responder por delitos de lesa humanidad”.

¿Por qué los detienen? ¿Cuál es la acusación?. Aguilar explicó que cuando se hizo el allanamiento al domicilio de P. Martínez, en Quito, 26 días después de su detención, se encontró un cuaderno con notas en el que se apunta a ciertas personas como que hubieran recibido dinero de ciertas empresas para una campaña electoral.

¿Se vio el cuaderno, consta dentro del proceso? “Dentro del proceso consta el cuaderno de notas, pero lo grave, lo que no dice la Fiscal es que hay un informe pericial sobre este cuaderno de notas que señala que este es ‘indubitativo’”. Es decir que nunca pudo ser cotejado con otros documentos generados por Pamela Martínez. Esto no lo expone la Fiscal, sino lo menciona Alexis Mera en su intervención de defensa.

¿Qué tiene el cuaderno para acusar a Mera y Duarte? “Ese cuaderno no tiene absolutamente nada a mi criterio, porque no se puede poner en riesgo que aparezca después de 26 días un documento con anotaciones indicando que se ha recibido dinero de ciertas empresas y que ese dinero ha sido trasladado a ciertas personas”. Además, en el cuaderno se nombran a dos personas que por intermedio de Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte, eran quienes recibían los aportes. Estas dos personas nunca rindieron versión a pesar de que se conoce quienes son. Ellas también deberían estar detenidas y no se les ha tomado versión para conocer en qué fecha o en qué instancia recibieron el monto.

“En el cuaderno no se habla de las empresas”, eso se señala en el informe de La Fuente mencionó Aguilar. “Me llena de dudas que el cuaderno aparezca después de 26 días”, recordemos que las oficinas de Alexis Mera fueron allanadas hace 20 días y Mera indicó que ahí no se encontrarán información que sirva como elementos de convicción.

“Se rompe la figura del riesgo procesal y se acoge la orden de prisión preventiva extralimitándose porque no existe el riesgo procesal de que los procesados se fuguen y se suspenda el proceso porque la acción y la pena son imprescriptibles”, por tanto, imponerles la prisión preventiva es muy grande y muy fuerte, se debía darles medidas alternativas.

Aguilar explicó que “nuestro sistema penal es oral y contradictorio”, por tanto, por garantía constitucional al debido proceso debieron estar presentes absolutamente todos los sujetos procesales de los cuales se habló y se tomaron versiones para que se de este tipo de cooperación eficaz, sino en la etapa probatoria, la cooperación será completamente nula.

Sobre cuál es el elemento clave para que se constituya en prueba, el jurista dijo que “no existe un elemento convictorio o nexo causal para pedir la prisión”.

Aguilar expuso que el delito de concusión, “no es el tipo penal que se adecua a la investigación que se debe realizar”. La concusión, dijo, es cuando en calidad de servidor público exigen a personas, o por terceras personas, el pago de un dinero ilegal.

“La concusión en el caso de la señora Vicuña y Vallejo opera porque con su potestad de ser autoridad exigía el pago de diezmos. En el caso de Mera no fue ministro de Estado y no tenía poder para firmar contratos”.

Indicó que hay un elemento más grave que, partiendo del principio del respeto a la oralidad, “tenemos una fiscal que en la formulación de cargos, tiene un asesor que le exhibe con la computadora unas láminas y se pone a leer. Si usted me está escuchando, prepárense bien y respete el principio de oralidad”.

Además, cuestionó la actuación de la Jueza Camacho. “Tiene que aplicar la duda razonable para estos casos, cabe perfectamente porque realmente no tiene elementos de convicción para haber dictado orden de prisión”, acotó.

Con el hallazgo de un cuaderno, Aguilar mencionó que “con la exigencia pericial que señala que hay un documento indubitativo, de qué elemento convictorio para formular cargos se puede hablar”.

El jurista considera que debió haberse dicho, en su versión en la formulación de cargos, que en su domicilio encontrarán el cuaderno. “Después de 26 días, sorpresa, aparece el cuaderno”, criticó.

Cuestionó que ni la fiscal ni la jueza se dan cuenta que “la orden de prisión de libertad con fines investigativos y luego la ratificación de la prisión, están cayendo en delitos de lesa humanidad. Consta en nuestra Constitución y en el COIP”.

Por último, lamentó que el Ecuador ya no vive en un Estado garantista de derecho, sino de facto. "Ante estas circunstancias, nos limita en nuestro accionar porque todo se vuelve político y ya entra en el ámbito jurídico. Te das cuenta que sin pruebas se procesa a las personas".

Sobre el caso INA Papers, reprochó que la fiscal no haya realizado nuevas diligencias e investigaciones.

(PC - PP)

EcuadorInmediato.com