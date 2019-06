"Está vigente el acuerdo en la Asamblea buscando grandes ejes, no solo comisiones", aseguró Ximena Peña (AUDIO)

Audio Junio 03- Ximena Pena



La asambleísta aseguró que se busca gobernabilidad en el Poder Legislativo y en el Ecuador La asambleísta, Ximena Peña, presidenta de la Comisión de Justicia y coordinadora de la bancada de Alianza PAÍS, en los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, afirmó que el acuerdo entre bancadas sigue vigente y se enfoca en grandes ejes como la gobernabilidad y la estabilidad. "Más allá de complejidades, el acuerdo no se hizo para llegar a las comisiones sino mantener las condiciones de gobernabilidad".

Habló sobre el acuerdo alcanzado en el Legislativo entre bancadas, “en efecto en el marco de la elección de las autoridades de la Asamblea Nacional era fundamental dialogar con todos los sectores políticos para llegar a concesos y que esto permita elegir a quienes estén al mando por medio de una mayoría”.

Explicó que hubo una conversación con Revolución Ciudadana, en específico con el asambleísta Pabel Muñoz. “Esta bancada tenía una agenda muy diferente y creo que los diálogos que desarrollaron tuvieron como eje central las prioridades. No se puede negar que hay un sector político cuya prioridad de oposición es absoluta y si por ellos fuera caía el Gobierno hoy para que haya una constituyente. Eso está clarísimo”.

Mencionó que esa agenda no coincide con la de su bancada. “Como migrante ecuatoriana una prioridad es que haya estabilidad en el país. Hay que respetar la democracia y son valores que han encontrado cierto sentido en las otras bancadas como la de CREO, BADI y Bin. Así logramos tener algunos puntos de encuentro”.

“Los puntos de coincidencia fueron primero, después la elección de las autoridades y la estabilidad legislativa con las Comisiones”. Sobre las mesas legislativas explicó que, de 13, nueve pudieron integrarse de acuerdo a lo pensado, “tenemos problemas en tres y hubo algunos colegas en Trabajadores de CREO que no quisieron votar en su momento por la persona que propusimos, lo mismo pasó en Educación y GADs”.

“Ante esas inconformidades, que no se anunciaron oportunamente, las comisiones no llegaron a un consenso. Lo que ha pasado es que en el art.23 de la Función Legislativa dice que si es que no se pude elegir a las autoridades este tema pasará al pleno de la Asamblea Nacional”.

Recordó que estas votaciones no se tratan de personas, “cuando uno acuerda unos espacios lo hace con personas de diferentes bancadas y de acuerdo a sus prioridades. El tema de los Trabajadores era un importante para Alianza PAÍS y la de Educación era importante para CREO. Nunca dijimos que las personas que se propongan no iban a ser cuestionaos, nunca se expresó ninguna molestia o crítica en torno a estos nombres por a o b posición política”. Esto ante la propuesta de que las asambleístas Jeannine Cruz y María José Carrión sean quienes estén al frente de mesas legislativas.

“La política se tiene que llevar con madurez y más allá de los desacuerdos se tienen que seguir adelante con los diálogos necesarios. Sin embargo, más allá de estas complejidades el acuerdo no se hizo parar llegar a las comisiones sino mantener las condiciones de gobernabilidad y nos permitan mantener estabilidad en el Ecuador”.

Peña explicó que se prioriza la estabilidad. “Está en vigencia el pacto, el acuerdo en torno a los grandes ejes sigue. Buscamos gobernabilidad en todo el país”.

“En relación a la consulta popular del 4 de febrero el pueblo aprobó todos los puntos de esas preguntas y permitió la reinstitucionalización del país. Todo el proceso de designación de nuevas autoridades lo llevó a cabo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio”.

En cuanto a la postergación de Pablo Celi en el cargo de Contralor subrogante, la legisladora Peña dice que “probablemente no tuvieron el tiempo necesario para completar el proceso” refiriéndose al trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio.

Y es que esta acción, según Peña, podría entenderse como el ejercicio de la independencia de funciones que el actual gobierno lo viene practicando. Así deberá trabajar el nuevo CPCCS, asegura, dado que al ser designado por votación popular no decidirá en base a “intereses de un padrino o de una madrina”.

Otro caso, en el que Peña dice se ha actuado con independencia, es el de INA Papers que involucra al presidente Moreno y sus familiares. La comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional lo tramitó y presentó un informe al respecto que “probamente en los siguientes días esté en conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional para que podamos debatirlo los 137 legisladores”, asegura la asambleísta de Alianza PAIS.

Sin embargo, este actuar legislativo ha supuesto la conformación de pactos con objetivo de beneficiar a distintos actores según sea el caso. Dicha situación es desmentida por Peña quien dice que no se tratan de pactos sino de acuerdos necesarios orientados a la gobernabilidad.

“Es un acuerdo al que se debe de llegar cuando usted no tiene una mayoría parlamentaria. No estamos en la época anterior donde teníamos 100 legisladores”.

Acuerdos que se necesitarán para aprobar las reformas, entre ellas laborales, solicitadas por el Fondo Monetario Internacional para aprobar la dotación de financiamiento al país. En ese sentido el trabajo parlamentario se centrará en debatir las propuestas pero “respetando los derechos, las conquistas que se han dado”, dice Ximena Peña.

Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ha intervenido, aproximadamente, en 18 ocasiones en Ecuador. Aquellas negociaciones financieras se caracterizaron por perjudicar económica y socialmente a nuestro país. Pese a esa experiencia, la asambleísta Peña explica que dada la crisis se justifica una nueva intervención.

“La realidad económica a veces nos obliga a acudir a ciertas cosas que en otros momentos hubiese sido impensable y la decisión del ejecutivo ha sido encontrar esta fuente de financiamiento pensando en que puede tener mejores condiciones”.

En el marco de las reformas laborales Peña planteará que algunas sean temporales y que luego de dos o tres años puedan ser revisadas. (BGV/ XB)

Fuente: Ecuadorinmediato