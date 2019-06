"Detención de Alexis Mera está llena de dudas y extraños", advirtió Fausto Jarrín (AUDIO)

Audio Junio 04- Fausto Jarrín Terán



El jurista aseguró que la prueba utilizada en este caso fue determinada como dubitativa El Abogado de Alexis Mera, Fausto Jarrín Terán, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, aseguró que tiene bastantes dudas en este caso y la detención de su cliente. Comentó que a su criterio la prueba del cuaderno, que provocó la prisión del exfuncionario, "no es verdadera". "El perito que realizó la investigación afirmó que esta prueba era dubitativa en fuente y contenido".

“En el estado de derecho se necesita normas básicas que permitan que la ciudadanía realice sus actividades y pueda continuar. El día viernes nos levantamos con la sorpresa de que como consecuencia de la cooperación eficaz que había aceptado Pamela Martínez, detenida por el caso ARROZ Verde, eran detenidos Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte”.

Explicó que esto se hizo mediante un operativo que fue autorizado por la jueza Daniela Camacho, misma magistrada que estuvo a cargo del caso Balda. “En un acto urgente fueron detenidos Mera y Duarte por una nueva investigación, es decir, este proceso empieza con presos”.

El jurista aseguró que la pregunta de por qué se empieza una investigación con presos se la debe hacer a los organismos de justicia. “Cómo se puede empezar así a las 09H30 de la mañana con presos por un supuesto cuaderno de 36 páginas en donde, en las primeras se habla de grandes tratadistas del derecho constitucional y más adelante en una especie de relato tiene diversas gestiones del régimen anterior “.

Comentó que según las autoridades en esta prueba aparecen “anotaciones, que yo sinceramente tengo mis dudas, porque el cuaderno el físico aún no lo hemos vista. No nos entregaron el cuadernillo sino solo vimos fotografías”. Jarrín explicó que en esta investigación ya se hizo un peritaje en la cual no pudo participar.

“No sabemos cuándo se realizó el peritaje porque todo lo que construye el expediente contra el doctor Alexis Mera se lo hace desde el viernes, 31 de mayo, entre las 08h45 de la mañana y el sábado a las 06h00. Para mí no es posible realizar esto porque estos casos tienen certificaciones, traslados de fuero, entre otras. También hay nueva versión, sin embargo, este testimonio se da a las 17h00 del viernes, pero Mera y Duarte ya estaban apresados alrededor de 10 horas”.

El jurista comentó que esta lleno de dudas y críticas en la investigación. “Esta prueba del cuaderno para mí no es verdadera”.

Sobre el informe del perito ante esta prueba comentó que los exámenes grafológicos (letra), “de demuestran que el contenido es dubitativo, que existen dudas de la fuente o del contenido que se ha encontrado. Inclusive el informe dice que gran parte del contenido es inteligible (que no se entiende)”.

“Hay partes que no se lee bien. Cuando el perito dice que es dubitativo habla de la fuente y del contenido. No hay como comparar la letra. Eso fue presentado como prueba y es la razón de ser para que se dé la detención de Mera y Duarte”. Recordó que este fue la única prueba que determino ala aprehensión de estas personas.

“En este caso se dice que hay dos razones para la detención que es también la versión de Pamela Martínez, sin embargo, esto se conoció horas más tarde. La versión de esta persona es textualmente lo mismo que dice el cuaderno. A eso en el caso de Alexis Mera le aumentaron las declaraciones de un señor Mameri, de Brasil que tenía relaciones con ODEBRECHT”.

Sobre la acusación en este caso que es de concusión explicó que, “este delito es especial y es el que se da en un caso que un funcionario público se haga dar o se haga prometer dar en base a exigencias o amenazas algo de alguien. La teoría del caso de la Fiscalía nos hace pretender entender que Mera y Duarte le pidieron a Martínez y ella solo entregó lo exigido”.

“Por eso ahora la quieren transformar en una testigo protegida. El día sábado la juez solicitó que se hagan los informes pertinentes. Se supone que el viernes en la tarde rindió una versión, pero salió la noticia que había sido apuñalada. Es decir, pónganse de acuerdo”.

Jarrín Terán explicó que la Fiscalía está actuando al apuro. “Ahora están utilizando la prisión por 8 horas y 24 horas para poder armar casos. Es así como están utilizando la justicia en el país. Yo solicité caución a las 06h00. En este caso se han violentado todas las posibles normas de derechos y defensa, ahora el nivel de simpleza ya roza el surrealismo. Tenemos gente presa por eso”.

El jurista recordó que Mera buscaba realizar su propia defensa y en alusión a esta prisión preventiva es que tiene que hacerse de un abogado. “Como no poner en duda la versión de alguien que quiere evitar de estar muchos años en la cárcel al incumplir a otras personas”, refiriéndose a la versión de Martínez.

Mencionó que Mera y Martínez tenían enemistad. “Hubo conflictos permanentes a decir de Alexis Mera. Nunca tuvieron buena relación aparentemente y el doctor Mera piensa que el cargo que tuvo fue buscado por Martínez. Todo está revertido en dudas y extraños y eso no debería pasar en un proceso penal”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato