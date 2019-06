OPINIÓN (El Oro) Alcalde Larry Vite en rueda de prensa informó "El 80% de la maquinaria está inservible"

alcalde del cantón Larry Vite Cevallos, en rueda de prensa manifestó que el 85% de la maquinaria municipal esta inservible, según su apreciación, por ello he dispuesto el pago inmediato de sesenta mil dólares para comenzar recuperar todo el parque automot

Y que entre en funcionamiento para servir a los diferentes barrios y ciudadelas que están que piden mejoras para su sector.

Es que el primer personero municipal, hizo un llamado a los medios de comunicación para que a través de ellos dar a conocer a la colectividad sobre el estado que encontró toda la maquinaria municipal, para esto se reunió con los jefes departamentales.

El acto en mención se dio a partir de las 11h30 en el campamento municipal, ubicado en la ciudadela Febres Cordero, junto al alcalde estuvieron, Paola Grunauer vicealcaldesa del GAD, Dijo el alcalde, hemos llamado a los medios de comunicación para que constaten el estado de nuestro equipo caminero y se lo hace porque es fundamental para el desarrollo del GAD municipal y así poder ingresar a los barrios a cubrir sus necesidades.

He querido que sean los medios de comunicación los que puedan darse cuenta de todo lo que manifiesta en relación a cada una de las maquinas como están, lo único que está operativo es un volquete, un tanquero y un imprimador, estamos trabajando al momento con maquinaria prestada, ya se necesita el equipo de máquinas para trabajar por Santa Rosa, ya que este cantón parece queso suizo (puro huecos) manifestó el burgomaestre.

Ya que estos 17 días que estamos como alcalde, he recibido múltiples oficios solicitando obras para su sector, no estamos entrando a los barrios, no es porque no queramos, es simplemente porque casi toda la maquinaria no sirve, sin embargo, no estamos para llorar ni para decir si tenemos dinero o no, estamos para trabajar por mi cantón, a pesar de tener un presupuesto comprometido ya que tenemos una deuda de más de quince millones de dólares y la necesidad urgente es reparar este equipo caminero puntualizo el alcalde Larry Vite.