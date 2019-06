María Fernanda Espinosa: Juicio político no tiene argumentos, más que odio y persecución

Expuso que de las 2.778 hojas presentadas como supuestas pruebas, 711 no corresponden a su periodo, 267 páginas se refieren a viajes de otro excanciller, y el resto copias simples "Una víctima más de odio y de persecución". Así se calificó la excanciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, quien a través de videoconferencia, ejerció su derecho a la defensa durante el juicio político que se lleva en su contra por supuesto incumplimiento. Expuso que no existen argumentos jurídicos de los proponentes, "más que el odio y la persecución" y lamentó que el propio informe de la Comisión de Fiscalización, pese a reconocer que no incumplió en sus funciones, recomiende que continúe este proceso. Pide el archivo de este juicio político.