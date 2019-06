Reformas en Código de Salud sobre el aborto pretendería legalizarlo, advirtió Héctor Yépez (AUDIO)

Audio Junio 05- Hector Yépez



Comentó que se propone no sancionar a las personas que están inmersas en este tipo de actos El asambleísta Héctor Yépez de CREO, en los micrófonos de Ecuadorinmediato, se refirió a los temas del matrimonio igualitario y el aborto que están en debate en el país. Sobre este último tema comentó que los cambios al Código de Salud pretenderían legalizar esta acción. "Si uno dice que un acto no tiene ninguna sanción eso es buscar legalizar".

Habló sobre la Comisión de los Gobierno Autónomos, que aún no cuenta con un presidente, “esas cosas no deberían darse y son molestosas, sobretodo, cuando se puede ver que los conflictos políticos por un cargo hacen que los intereses del país queden de lado”. Aseguró que la transición ha afectado la Asamblea.

“Nosotros hemos hecho un acuerdo parlamentario sobre temas, por ejemplo, el tema del subempleo o informalidad en la que están sumergidos cerca de cinco millones de ecuatorianos, prevención y rehabilitación en cuanto al consumo de drogas y otros temas no pueden verse perjudicados porque alguien no llego a un puesto”.

Sobre la Comisión de GADs explicó que este fue presidente de una mesa legislativa y se había logrado cumplir con proyectos. “A mí me pidieron que vaya a la Comisión de GADs. Esto fue un tema entre las cabezas de las bancadas, eso es normal. Me consultaron y yo acepté”. Yépez no fue escogido como el presidente de la Comisión, “ahora vamos a ver qué pasa”.

“Sin duda es un error y una falla lo que ha ocurrido porque tenemos tres comisiones que no están conformadas. Pero en un tema personas ni me va ni me viene ser presidente de alguna mesa legislativa, a mí no me quita el sueño. Yo creo que el Pleno tiene que decidir y es lo que manda la ley. Si este decide que yo sea quien esté al frente está bien, o si no también. Pero lo importante es que ya se normalicen las comisiones”.

“Es necesario que se destrabe para que se pueda tratar los proyectos”. Explicó que tiene un proyecto para que legalizar tierras en diferentes lugares, por ejemplo, en el Monte Sinaí, “este tema es complejo, os ciudadanos están amparados por la Ley y deben recibir sus títulos de propiedad para poder vivir tranquilos”.

“Mientras antes se resuelvan estos asentamientos humanos a lo largo del país eso ayudará a la familia y a la planificación para cortar el tema del tráfico de tierras. Ahora los que ganan son los traficantes que se provechan de esta situación”.

Yépez comentó que es una prioridad que ya se definan las autoridades en la comisión. “Necesitamos un parlamento que funcione”.

Sobre el debate que se mantiene en el país por el tema del matrimonio igualitario y el aborto explicó que, “la Constitución es clara y esta dice que el matrimonio es entre hombre y mujer. Más allá de la postura que uno pueda tener no se pude mediante una sentencia de la Corte Constitucional cambiar lo que claramente dice la Carta Magna. Un juez no puede irse en contra de la letra expresa de la Constitución”.

El legislador aclaró que no tiene nada en contra de las parejas del mismo sexo, “estoy de acuerdo en que no se discrimine a nadie”. Explicó que uno de los argumentos de los colectivos es que existe discriminación porque la unión de hecho exige dos años, mientras que el matrimonio no, “con esa discriminación yo estoy de acuerdo y debería cambiarse de fondo”.

“Se puede cambiar para que las personas del mismo sexo se puedan inscribir en la unión de hecho. Si quieren que se permita el matrimonio del mismo sexo la única forma es una reforma constitucional. No creo que la Corte por la ventana puede contradecir lo que dice la Constitución”.

“En el tema de matrimonio igualitario está claro que no se puede cambiar la Constitución mediante una sentencia de la Corte. Si hay que ajustar la normativa actual para que en temas de fondo no haya discriminación entre las personas yo estoy de acuerdo”.

Ante el tema del aborto explicó que está a favor de la vida. “Yo antes pensaba diferente, pero, en lo personal, a mí me cambio desde que soy padre. Yo creo que la vida hay que defenderla y que el derecho a defender el cuerpo de uno vale, pero no hay que matar a un ser indefenso que está en el vientre de su madre”.

Comentó que para Yépez no necesariamente debería ser la pena, por este cometimiento, la cárcel, “pero debe haber una pena legal. Porque en el discurso de quienes apoyan esta postura dicen que no se pude enviar a una niña a la cárcel. Hay que ser claros, ninguna niña va a la cárcel, eso no existe. Segundo lugar no hay ninguna presa en el Ecuador por casos de abortos por violación y en tercer lugar una cosa es decir que no se quiere aplicar pena a la mujer y otra cosa lo que está pasando donde se quita sanción o consecuencia alguna a todo el que interviene en un aborto. En la práctica eso implica legalizar”.

“Por más que no se especifique en la técnica legislativa de esa manera, si uno dice que un acto no tiene ninguna sanción eso pretende a legalizar”. Comentó que la Ley de Prevención contra la violencia de la Mujer dice que un médico está obligado en emergencia a atender a una mujer que tenga un aborto en curso.

“Estoy de acuerdo con eso, pero en curso. En el Código de la Salud le quitan estas dos palabras y eso también busca legalizar. Si el objetivo es que cuando una mujer llega desangrándose en una clínica un médico tener que atenderla, pongamos la frase -en curso- y se pueda mantener lo que se tiene. Si esto pasa yo no tendría ningún problema en votar a favor del Código”.

Explicó que a pesar de que existen declaraciones por parte de entidades internacionales sobre estos temas se tiene que respetar la soberanía de un país. “El debate tiene que ser nuestro, esto es democracia. No se puede relativizar el derecho a la vida. La Constitución dice que la vida comienza desde el momento de la concepción, el Código de la Niñez y Adolescencia dice que la vida de ser protegida al momento de la concepción. Eso no se pude relativizar, el debate no es el tema cárcel para una mujer”.

“Lo que se trata es legalizar el aborto”. Yépez aclaró que se tiene que endurecer las penas por los delitos de violencia sexual. “Yo creo que hay que enfocarse en la parte penal y endurecer las penas. Incluso he propuesto la castración química voluntaria. Si alguien ha abusado de un menor la estadística nos dice que lo va a hacer otra vez”.

Sobre el debate que ocurre en el país, “esta es una discusión que hay que tenerla con respeto, altura y civilidad. Creo que falta un poco de madurez en ese debate. En el nivel global hay tendencias que muestran ideas de regresión”. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato