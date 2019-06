Fernando Flores: El momento que vivía el país no era para que la excanciller esté viajando (AUDIO)

Audio Junio 5 - Fernando Flores



"Este juicio político no tiene nada que ver con su actual cargo y, en su momento, como candidata, sino por su incumplimiento de funciones en temas como la crisis en frontera", afirmó El asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Flores, manifestó que no cuestionan que la excanciller María Fernanda Espinosa haya buscado los votos para la Presidencia de la Asamblea General de la ONU, sino que el momento que el país atravesaba no era el adecuado para que realice los viajes para promocionar su candidatura.