REVELACIÓN:Justicia ecuatoriana envió pruebas del caso Ola Bini a EE.UU.

Carlos Soria, abogado defensor del ciudadano sueco, aseguró que hay varas irregularidades en este proceso En los micrófonos de Ecuadorinmediato.com, el abogado defensor de Ola Bini, aseguró que el fiscal a cargo envió los discos duros de este caso a Estados Unidos. "Eso en base a una asistencia penal internacional, porque como no pudieron hacer nada aquí, y esa era la intención, ya han mandado la información al país norteamericano".

“Ahora no me vendrán con el cuento de que 57 días después va a asomar algo”. Soria explicó que es grave este tipo de acciones, “lo que pasa es que las autoridades copiaron la información y la enviaron”. Aseguró que en el Ecuador no lograron desencriptar los archivos de Ola Bini.

“Lo único que nos dice estas acciones es que la justicia ecuatoriana no pudo desencriptar estos archivos, porque es su derecho de mi cliente tener su privacidad y por eso solicitaron al gobierno de los Estados Unidos para que les ayude en esto y nos avisen que es lo que encontraron. Estas copias se mandaron a los Estados unidos y ahora esperamos los resultaos”.

Soria explicó que sí se puede realizar este tipo de copias, “eso se llama espejos forenses. Los discos externos fueron enviados a EE.UU. Entonces no hay ninguna prueba, porque no sabemos lo que se nos acusa. Ola incluso le dijo al Fiscal que le digan que hizo y el abre sus dispositivos”. Soria pidió a la ciudadanía que siga “con mucho cuidado” el caso.

Revise más detalles de esta entrevista más adelante. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato