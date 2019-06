"El Fiscal del caso Ola Bini envió discos con información a Estados Unidos para ser investigados", advirtió Carlos Soria (AUDIO)

Audio Junio 06- Carlos Soria



El defensor del ciudadano sueco explicó que la justicia ecuatoriana no pudo desencriptar las pruebas El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, habló sobre el caso de su cliente y las acciones que ha realizado la justicia ecuatoriana en contra del ciudadano sueco que está 56 días detenido. Anunció que la justicia ecuatoriana ha enviado las pruebas del proceso judicial a Estados Unidos para que sean desencriptadas.

“Es importante establecer un recuento del caso contra Ola Bini, ciudadano sueco, que en algún momento se dio que era ruso o suizo. Después le leyeron sus derechos un día después de su detención en inglés. Lo grave es que mi cliente sigue detenido en el CDP del Inca sin saber hasta el momento de que se lo acusa. Es decir, las autoridades no saben qué sistema aparentemente se hackeo, cómo lo hizo o cuando lo hizo”.

Explicó que tampoco se conoce en base a qué la Fiscalía decidió proceder con el caso y ocasionar la detención de Bini. “Eso es lo que no sabemos nosotros y todavía no se nos responde. Acordémonos que la señora Ministra del Interior, María Paul Romo, al inicio del caso, dijo que en próximas horas se iba a conocer los elementos de convicción, pero no se sabe nada”.

“Hasta el momento, 56 días después de la detención de Bini, el Ministerio del Interior aún no ha enviado ningún solo documento en contra de esta persona”. Soria aclaró que se pidió que la Ministra María Paula Romo, el Presidente Lenín Moreno y el señor Juan Sebastián Roldán, secretario del Presidente acudan a la justicia para entregar versión en este caso.

Explicó que el fiscal, en las distintas audiencias la Fiscalía, ha empezado su participación recordando las declaraciones del Presidente de la República, Lenín Moreno y los otros funcionarios. “Es decir fundamento su argumento para una prisión preventiva por medio de situaciones de índole políticas, declaraciones de los personeros de gobierno”.

“Lo más lógico, si hasta el momento no se sabe que fue lo que hizo Bini, es que hay que preguntarle a fiscal, ya que usted ha dicho que gracias a Presidente y a los ministros se pudo realizar las investigaciones, pues es momento de llamar a estas personas para que aclaren este caso”.

Soria aseguró que las autoridades entregaron declaraciones falsas, “por ejemplo dijeron que a Ola Bini se lo encontró hackeando, cosa que es mentira, ya que el informe que se realizó se asegura que esta persona solo estaba esperando para subirse a un avión”. Explicó que a la Ministra del Interior ya se han remitidos pedidos de información que demuestren que hubo algún tipo de denuncia en contra de Ola Bini.

“Hasta ahora no se nos ha atenido el pedido. Ahora vuelvo a hacer la invitación para que estas personas acudan a la justicia y ayuden a esclarecer este caso. La finalidad de nosotros es comprobar la inocencia”. Soria aseguró que espera que sí asista el Presidente para que aporte en el caso de Ola Bini.

“Nosotros como defensa tenemos que asegurar en el proceso investigativo se cuenten con todas las herramientas para que el fiscal, en derecho, cuente o no con los elementos suficientes para acusar a Bini y que este sea llamado o no a juicio. Hasta el día de hoy no hay una sola cosa. Debe haber disculpas púbicas de la Fiscalía si se declara un dictamen abstentivo”.

“Hay ejemplo de que al Estado se le ha ido de la mano sobre los juicios en toda la historia del país y este es otro. Lo que se puede ver es que se apuraron tanto no sabían que hacer, lo metieron preso hasta ver de qué se lo podía acusar. Esto se les ha ido de las manos a tal punto que incluso la ONU ha solicitado explicaciones al Gobierno del Ecuador”.

Explicó que las organizaciones internacionales, con los expedientes que se manejan, se han dado cuenta que esta detención es arbitraria. “Se han dado cuenta que los derechos fundamentales y humanos de Bini están siendo violados. Desde el 7 de mayo se ha pedido información al Gobierno, les dio 60 días. El 7 de julio veremos qué es lo que pasa”.

“Como ecuatoriano, y no como abgado de Ola Bini, no importa si es Ola Bini, lo que importa es habernos prestado o parecer que nos estamos prestando a algo así”, comentó sobre que la justicia presuntamente estaría apoyando a Estados Unidos. “Seamos cautos con las cosas que hacemos y reflejemos con hechos”.

Aseguró que el fiscal a cargo envió los discos duros de este caso a Estados Unidos. “Eso en base a una asistencia penal internacional, porque como no pudieron hacer nada aquí, y esa era la intención, ya han mandado la información al país norteamericano”.

“Ahora no me vendrán con el cuento de que 57 días después va a asomar algo”. Soria explicó que es grave este tipo de acciones, “lo que pasa es que las autoridades copiaron la información y la enviaron”. Aseguró que en el Ecuador no lograron desencriptar los archivos de Ola Bini.

“Lo único que nos dice estas acciones es que la justicia ecuatoriana no pudo desencriptar estos archivos, porque es su derecho de mi cliente tener su privacidad y por eso solicitaron al gobierno de los Estados Unidos para que les ayude en esto y nos avisen que es lo que encontraron. Estas copias se mandaron a los Estados unidos y ahora esperamos los resultaos”.

Soria explicó que sí se puede realizar este tipo de copias, “eso se llama espejos forenses. Los discos externos fueron enviados a EE.UU. Entonces no hay ninguna prueba, porque no sabemos lo que se nos acusa. Ola incluso le dijo al Fiscal que le digan que hizo y el abre sus dispositivos”. Soria pidió a la ciudadanía que siga “con mucho cuidado” el caso.

“No tienen ninguna prueba hasta ahora. Llamamos a versionar a todos los policías que participaron en la detención de Ola y se contradicen todos. Dicen que no hubo la llamada, que sí hubo y además el fiscal en cada versión les dice que este testimonio no es juramentado así que si quiere no puede contestar. No estamos buscando la verdad procesal sino socapando las mentiras de los funcionarios”.

“No quieran seguir socapando una mentira porque ahí es cuando se equivocan”, finalizó. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato