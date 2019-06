Vinicio Alvarado solicita Hábeas Corpus en caso Arroz Verde (DOCUMENTO)

El exfuncionario fue nombrado en una publicación que denuncia supuestos recursos irregulares en la campaña de Alianza PAÍS El abogado del exministro Vinicio Alvarado, César García, envió una acción de Hábeas Corpus a favor de su cliente en contra de la jueza Daniella Camacho Herold quien está a cargo del caso Arroz Verde que está siendo investigado por la justicia. Aún no se conoce el paradero del exfuncionario que está siendo buscado por las autoridades.

Esta acción fue interpuesta a as 12h00 de hoy, jueves 06 de junio a la Corte Nacional de Justicia. El caso Arroz Verde salió a la luz debido a una publicación de un portal digital que denuncia el presunto uso de dineros mal habidos o irregulares en las campañas de Alianza PAÍS en 2013-2014 y 2016-2017.

El abogado de Alvarado, César García, dijo que hasta ahora la Fiscalía no tiene nada concreto en contra de su defendido. Mencionó que no tiene detalles del paradero del exministro y hombre de confianza de Rafael Correa. Sin embargo, eso no lo vuelve un prófugo.

El secretario Anticorrupción, Iván Granda, sostuvo que el gobierno tampoco tiene rastros de Alvarado, pero eso no detiene las investigaciones en su contra. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato