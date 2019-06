Tribunal dejó sin efecto orden de detención contra Vinicio Alvarado

Juezas aceptaron recurso de habeas corpus Este viernes 7 de junio de 2019 el Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil dejó sin efecto la orden de detención en contra de Vinicio Alvarado, ex secretario de la Administración Pública del gobierno anterior para ser investigado por el caso "Arroz Verde". Las juezas aceptaron el recurso de habeas corpus que presentó la defensa del exfuncionario.

Vanesa Zavala, defensa de Alvarado, afirmó que la orden de detención, con fines investigativos, es "ilegal y sin sustento". Sostuvo que Alvarado no ha sido procesado en el caso de aportes ilegales. "La Fiscalía no formuló cargos a su contra y él no es sujeto procesal", afirmó. La jueza Daniella Camacho, por su parte, presentó un informe con el que sustentó su decisión, tomada el pasado 31 de mayo.

Las juezas Magaly Soledispa, María Rosa Merchán y Beatriz Suárez, durante la audiencia de revisión del habeas corpus, argumentaron que es válido el pedido de habeas corpus por parte de Alvarado, por lo que aceptaron el recurso y dejaron sin efecto la decisión de Camacho.

Ahora, dijo Zavala, Vinicio Alvarado puede transitar libremente. Sin embargo, tras la decisión de Camacho, se desconocía el paradero del exfuncionario, requerido por la Fiscalía, dentro del caso “Arroz verde”, por el presunto delito de concusión.

En la primera publicación del portal La Fuente sobre este caso, que revela supuestos aportes irregulares a las campañas del movimiento Alianza PAIS entre 2013 y 2014, Alvarado -junto al exvicepresidente Jorge Glas y la exministra María de los Ángeles Duarte- supuestamente habría autorizado la distribución de $4,1 millones recaudados.

Fuente: Ecuavisa, Twitter, EcuadorInmediato