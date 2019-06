Enrique Pita: Nunca recibí instrucción para tomar decisiones, pero sí vi que se levantan, llaman y regresan (AUDIO)

Audio Junio 7-Enrique Pita



El Consejero evaluó la gestión realizada por el CNE en el pasado proceso electoral Enrique Pita, Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral en El Poder de la Palabra analizó la labor del Consejo Nacional Electoral en las elecciones pasadas y explicó la razón de su ausencia en la entrega de credenciales realizada el día de ayer.

Pita dijo que si bien fue postulado por una organización política con la que nunca tuvo vinculación política en lo absoluto, dijo que “declaro y afirmo que nunca he recibido una instrucción específica respecto a una decisión que tenga que tomar, pero sí he visto levantarse, llamar por teléfono, regresar y sentarse”.

¿Las elecciones de Ecuador fueron un fracaso? “La organización del proceso no fue mala, aun cuando lamentablemente hubo mucha ingenuidad en el Transitorio y se nombraron personas, directores de delegación que ya tenían vinculación política y hay cuestionamientos serios en ciertas provincias de cómo se integraron las juntas receptoras del voto que ya tenían una carga importante política de empleados municipales, Los Ríos y El Oro”.

“Sin embargo, es el escrutinio el que se comienza a complicar porque cuando se integran las Juntas Provinciales Electorales, cada uno de nosotros propone nombres. Hubo consejeros que se cruzaron, por ejemplo, te doy el mío aquí en esta provincia y tu dame uno mío en la otra provincia. ¿Para consolidar mayorías? Si todos respiramos la Ley”, cuestionó Pita.

¿Qué paso con el Consejo de Participación Ciudadana? “El tema del Consejo se ha escondido detrás de todo lo que pasó con el proceso general, su atraso también es el reflejo de todo el atraso porque era una elección más en todo el macro”. Dijo que “había mucha gente que esperaba que seamos nosotros como Consejo Nacional Electoral el arma vengativa contra los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ellos consideraban que tenían deméritos por haber sido promocionados por un político”.

¿Existió ese pedido? “más se ajustaba al intento de descalificar a quienes los identificaban como relacionados con Correa, porque él presentó una lista y dijo ‘estos son mis candidatos’ entonces todos los disparos se iban en contra quienes estaban en esa lista porque se entendía, por parte de estas personas que cuando ejerzan su función iban a tener posiblemente una altísima relación política con esta persona; pero eso es interpretativo, nosotros teníamos que juzgar temas de carácter electoral”.

Añadió que dentro de los temas de carácter electoral la carga de la prueba recaía en quien presentaba la denuncia, aclaró que “las denuncias no las conocieron sino hasta 48 horas de pronunciarse”. “No existían pruebas contundentes y reconozco que actuamos en derecho, los cinco no hubo una gestión de favorecer o perjudicar”.

¿Por qué no fue Enrique Pita? “El protocolo de la institución establece que si no asiste un Consejero, se retira la silla y el membrete de quien no está, cuando Protocolo quiso retirarlos, la Presidenta no lo permitió porque quería evidenciar las ausencias”. Explico que no fue porque “no quería convalidar con mi presencia un evento que se hizo después de 60 días de atraso y mucho más cuando los responsables de ese atraso estaban sentados”, Pita reconoció los méritos de los Concejales que recibieron sus credenciales y afirmó que su ausencia se relacionaba con el atraso de las elecciones.

Finalizó, acotando que Atamaint se equivocó al aceptar y lucir la camiseta de Rosa Chalá.

