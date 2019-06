Ministro Aurelio Hidalgo niega vinculaciones en caso "Arroz verde"

"Jamás he entregado aportes para financiar campañas electorales, ni en forma personal ni como representante legal de ninguna sociedad", aclaró El ministro de transporte y Obras Públicas, Aurelio Hidalgo, rechazó la vinculación de su nombre en la publicación del portal La Fuente, sobre supuestas contribuciones de la empresa Hidalgo & Hidalgo a la campaña presidencial del binomio Lenín Moreno – Jorge Glas de Alianza PAIS en 2017. "No he sido "contacto" directo o indirecto de la empresa para la entrega de aporte alguno a la campaña presidencial de 2017", afirmó.