Richard Carapaz debe aceptar una condecoración por parte del Gobierno Nacional (AUDIO)

Audio junio 07-rueda de prensa



En programa Rueda de Prensa profesionales de la comunicación charlaron y analizaron el caso Carapaz Fabricio Vela, Andrés Luna, Fernando Braid y Francisco Herrera Aráuz, en el programa Rueda de Prensa de Ecuadorinmediato.com, analizaron la victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia y concordaron en que el atleta carchense debería ser condecorado por el Gobierno por su logro para el ciclismo nacional.

Braid explicó que este triunfo es de Carapaz, su equipo y de su familia. “No es de los ecuatorianos, nunca lo apoyamos. Entonces cuand0 Richard habla y dice que esta victoria en mía y de su familia es verdad, sin ofender a nadie y no se puso en contra de ningún dirigente, ni institución solo dejó en claro que era suyo”.

Por su parte, Luna comentó que lo conseguido por Richard fue “a pesar de ser ecuatoriano”. “No por el país sino a las trabas administrativas. Carapaz fue expulsado de un equipo y fue campeón del Giro de Italia a pesar de ser arrollado en la calle. A pesar de tantas cosas que le sucedió consiguió vencer”. El comunicador recordó que al inicio Richard corría por Sucumbíos y no por la provincia del Carchi. “Luego empezó a correr por Colombia”.

Fabricio Vela aseveró que el país es futbolero y “el 90% podría ser que destinamos para información sobre este deporte y el otro 10% es de otras disciplinas. El ciclismo no está en este 10%”. Recordó la importancia de la vuelta ciclista al Ecuador en los años pasados.

“Cuando yo lo entreviste (Carapaz) él hablaba de lo complicado que fue empezar. Mucho se ha dicho que el Estado no ha apoyado pero la empresa privada aquí en ecuador tampoco es que ha ayudado”.

Baird comentó que los ecuatorianos no estamos acostumbrados a triunfar, “en el país nos cuesta mucho ganar algo y por eso tenemos que estar pendientes de los logros en el deporte. Tenemos que subirnos a la bicicleta o a la camioneta. En el caso del periodismo deportivo tenemos que informar”.

“Sí existen personas especializadas en ciclismo, en especial en Carchi”.

Luna comentó que el Giro de Italia se trasmitió en todas las pantallas del mundo. “La segunda etapa que ganó Carapaz yo lo vi en Tulcán con la línea abierta desde Colombia”. Comentó que en el país vecino hay eventos importantes de ciclismo que son cubiertos por los canales de ese país. “Esperemos que con lo de Carapaz ahora se pueda destinar más tiempo a otros deportes”.

Sobre el debate político ante el tema, Vela comentó que esto surgió por las declaraciones del Presidente Lenín Moreno antes de que Carapaz llegué a ser campeón del Giro. “Yo hubiese querido que el Primer Mandatario, que es humano y se puede equivocar, pida disculpas por sus palabras de que no traemos medallas”.

“El Presidente tiene que tener prudencia porque no lo fue cuando hablo sobre los centros de alto rendimiento. Es legítimo desde su condición que critique lo que, a su opinión, estaba mal y que reformule esto a través de Andrea Sotomayor, secretaria del Deporte, la política púbica relacionada con estos temas. Pero creo que fue una imprudencia del Presidente Moreno comparar al país con una potencia”

“Solo tenía que pedir disculpas y nada más. Porque a muchos de nosotros nos cayó muy mal estas declaraciones”. Explicó que no tiene nada de mal que los políticos feliciten a un atleta ecuatoriano, “lo que no se admite es la doble moral”.

Sobre la crisis del deporte ecuatoriano, Baird, comentó que “Ecuador tiene atletas fuertes. El problema pasa por la Ley del Deporte y la coyuntura política. Hay un grupo parlamentario que está trabajando en eso y se pueda generar una política de desarrollo. Carapaz no es solamente el señor deportista que comienza a los 15 años y quedó campeón no. Richard Carapaz es un aleta talentoso”.

“El tema de tener posibilidades que son innatas es parte de él. Aquí en el Ecuador hay talento, pero no hemos preparado a los deportistas en todos los aspectos”.

Luna, originario del Carchi, explicó que esta provincia tiene una forma de vida que es la bicicleta, “en otras ciudades se van caminando a comprar el pan en Tulcán se tiene bicicleta. Tú ves en la panamericana una bicicleta con tanques de gas o un televisor. La ciclista sigue siendo un modus operandi de la sociedad”.

El punto de consenso se centró en el trabajo que debe realizar el Estado para promover el deporte, mismo que va más allá de una condecoración o contribución económica como en el caso de Carapaz. Para Fabricio Vela, se debe pensar en una política de Estado.

“Hubiese sido interesante que ese tipo de decisiones se adopten con cabeza fría, e insisto, no como una decisión aislada sino como una política pública de apoyo al deporte. La decisión es adecuada, pero molesta la coyuntura, molesta que se la tome y no como parte de toda una política pública”, opina Vela.

La importancia de esta política pública nace en que no solo el deportista de élite debe tener las facilidades para realizar deporte, cualquiera que este fuera. El gobierno debe incluir en esa política a todas y todos los ciudadanos, agrega Vela.

“¿Cómo puedes estimular el uso de bicicletas cuando no tienes bicicleta pública, ciclo vías, cuando no garantizas la seguridad del ciclista, cuando no fomentas el uso de la bicicleta?

Además que un incentivo tardío no tiene repercusión en el actual momento ni a futuro. Por ejemplo, Andrés Luna dice que los ojos del Estado deben fijarse en el deportista joven, el que necesita de incentivos para progresar. Falencia del Plan de Alto Rendimiento, precisa Luna.

“Muchas veces este plan se enfoca por las medallas y las condecoraciones de deportistas consagrados. Carapaz tiene 26 años, yo creo que se gana poco entregándole un sueldo a esta altura de su carrera. El Estado ya le falló en su formación, ya le quedó debiendo. El plan lo debe aportar a los deportistas desde los 16 hasta los 26 años.

Es por tal razón que además cuestiona el reconocimiento gubernamental que ofreció el presidente Lenín Moreno a Richard Carapaz”.

“No puedes esperar que venga un medallista y a los 30 años reciba una condecoración para sacarse la foto, un sueldo para decir que si recibe apoyo del Estado. El deportista juvenil debe recibir ese apoyo”.

No obstante, los periodistas concluyeron en que Richard Carapaz debe aceptar la condecoración del gobierno pues no es a nombre del Jefe de Estado que se la entrega sino que el país lo hace en reconocimiento del sacrificio de la Locomotora del Carchi.

En cuannto al futuro de Carapaz coincidieron en que se vislumbra un desempeño brillante para, por lo menos, los próximos 10 años.

Fuente: Ecuadorinmediato