La Hora (Quito) Deuda pública agregada aumentan 2,5% del PIB con nueva forma de cálculo

Pasa de 52.099,6 millones, registrados hasta marzo pasado, a 55.605,7 millones en el nuevo formato El Ministerio de Economía presentó el Boletín Estadístico de Deuda Pública basado en la Resolución MEF-2018-0134, de noviembre de 2018, en la que se considera una nueva metodología para el Indicador Deuda/PIB.

Con esta nueva metodología, el monto y el porcentaje de la deuda agregada aumentan en un 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB). Así, pasa de 52.099,6 millones, registrados hasta marzo pasado, a 55.605,7 millones en el nuevo formato. Esto representa pasar del 46,07% del PIB al 49,17%.



El incremento en 3.506,1 millones se da por la inclusión del saldo de preventas petroleras, otras deudas con el IESS y pasivos con empresas petroleras como Schlumberger, bloque 61, que el Gobierno anterior no reconoció como deuda pública.



Lo que no estaba contabilizado



En el caso de las preventas, el saldo a abril de 2019 es de 284 millones, en la deuda con Schlumberger el monto asciende a 724,9 millones. Las otras deudas con el IESS son caso aparte y representan bonos emitidos para pagar parte del 40% del aporte estatal a las pensiones. Esta última obligación llegaría a los 2.497,2 millones.



Con esto se cumple con el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y con lo establecido en la Disposición Transitoria Tercera de la resolución antes mencionada, donde se señala la publicación del Boletín de Deuda Pública con la nueva metodología de cálculo para el periodo de enero a abril de 2019.



Por otra parte, la Disposición Transitoria Cuarta señala que en el plazo de 360 días, se deberá publicar la serie estadística histórica con aplicación a esta nueva metodología.



Además, no solo se añaden valores no contabilizados, sino que se cambia el modo de presentación de la Deuda Pública Total, Externa e Interna. A partir de ahora se lo hará en tres ámbitos (ver recuadro).



Transparentar datos



Sin embargo, Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas, explicó que también se presentará la deuda de manera consolidada, donde se ‘netearán’ (créditos, débitos, clientes…) las deudas del Estado con otras instituciones públicas, por lo que el valor y el porcentaje es menor. De esta manera, se pasa del 34% al 35,21%.



“La Ley no nos permite tomar en cuenta como deuda a los Cetes (certificados de tesorería), que a la fecha significan 2.344 millones. Tampoco se incluyen otros pasivos contingentes. Pero se los seguirá publicando en un apartado del Boletín de Deuda”, dijo.



Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, considera que esta nueva metodología es un paso adelante en la transparencia, pero hay mucho por aclarar. “No se está tomando en cuenta la deuda flotante y los atrasos, tampoco los Cetes ni la deuda de salud con el IESS”, aclaró.



Con todo eso, el total de obligaciones que debería estar dentro de la deuda agregada llegarían a casi 70.000 millones.



El Gobierno considera que esos cálculos no se pueden hacer por disposiciones en varias leyes y en la última de Fomento Productivo. En todo caso, se reconoce que la deuda contingente sería de 7.500 millones, con lo que todas las obligaciones del Estado sumarían, más de 63.000 millones. (JS)





Presentación de Deuda Pública

Tres ámbitos



° Presupuesto General del Estado (PGE): contempla las deudas de las instituciones y organismos del sector público del Gobierno Central y sus entidades adscritas.

° Sector Público no Financiero (SPNF): considera a entidades del PGE, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), empresas públicas y a la Seguridad Social.

° Sector Público Total (SPT): que, además de las entidades del PGE y del SPNF, añade a la banca pública y otras entidades públicas financieras como la Corporación de Seguro de Depósitos (Cosede).



El DatoLas autoridades están en acercamientos con principales calificadoras como Standard, Moodys y Finch, para bajar el Riesgo País y emitir bonos baratos para cambiarlos por los tramos más caros de la Deuda Pública.