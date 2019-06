EL RÍO (Los Ríos) Se extiende plazo

De esta forma, se da tiempo a que las autoridades de cada gobierno municipal empiecen los trámites para la creación de sus centros.

Patricio Gallo, gerente de Quevial, señaló que hubo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Mtop), Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y delegados de todos los cantones del país, en Quito. Allí se tomó esta decisión que beneficia a la clase transportista, dijo.

“Los Ríos no tiene un centro de revisión técnica vehicular, lo que se sabe es que se adecúan en Ventanas y Babahoyo. En Quevedo se espera que las nuevas autoridades lo hagan, al igual que en muchos cantones, por ahora ya se ha comunicado a todos los dirigentes para que procedan con los trámites respectivos”, refirió el funcionario. Los centros más cercanos de Quevedo son Santo Domingo, Santo Domingo de los Tsáchilas; Durán y Milagro, Guayas.

Beneficio. Saúl Velásquez, propietario de un taxi, indicó que este acuerdo es del agrado de todos, debido a que ya no tienen que viajar a otras ciudades para la revisión de sus vehículos, lo que representa pérdida de tiempo y recursos para todos. “Si no hay un centro de revisión en Quevedo no es culpa nuestra, ya eso ha dependido de las autoridades de turno, desconozco si ya se empezaron los trámites o no, lo cierto es que siempre ha existido la predisposición nuestra para cumplir con la ley”, expresó Velásquez.