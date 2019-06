Vocales entrantes del CPCCS reclaman la falta de transición por parte de los salientes

Los nuevos consejeros dicen que no ha existido ningún acercamiento para el intercambio de información Tras de ser certificados por el Consejo Nacional Electoral, los vocales entrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberán ser posesionados por la Asamblea Nacional en los próximos días, sin embargo, el Consejo transitorio tiene pendiente cerrar sus funciones e iniciar el proceso de transición.

Luego de un año y 3 meses en funciones, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio deberán ceder la posta de su trabajo a las autoridades que fueron designadas por votación popular, sin embargo, de la transición nada se ha hablado.

El jueves 6 de junio los consejeros electos recibieron las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) tras una demora de casi dos meses y medio que se prorrogaron en funciones los transitorios. Una vez que fueron habilitados los nuevos vocales, falta que el Consejo Transitorio cierre sus funciones. Se tenía previsto que esto sucediera el 13 de mayo pero se decidió no hacerlo por el retraso del CNE al certificar los nuevos integrantes del CPCCS.

Se presume que la sesión de cierre de funciones se lleve un día antes de la posesión que la Asamblea Nacional deberá llevar a cabo lo más pronto posible.

En ese sentido, los consejeros electos dicen que el transitorio no ha cumplido con el proceso de transición, que no han existido acercamientos entre los consejeros salientes y los entrantes para el intercambio de información, por lo que no saben el estado en el que queda esta función del Estado.

(XB)

FUENTE: La Hora, EcuadorInmediato