Por: Dr. Francisco Herrera Aráuz para www.ecuadorinmediato.com Si uno mira con precisión los detalles del escándalo "arroz verde" en sus distintas versiones, podrá entender que este es el gran motivo de la corrupción en Ecuador. Es la lucha por el poder político y lo que hacen todos aquellos que han entrado en la danza de las disputas para tratar de llegar al mismo. Cuanta rabia e indignación da ver como se repartieron la nación entre altas sumas de dinero dadas por unos y entregar cuotas de ese poder a los otros, sin pensar en el país al que lo han corrompido con saña. Cuanta verdad hay las palabras que acusan: "Aquí la corrupción es privada, y esta logra hacer un estado corrompido"

ECUADOR: ¡ESTOS NUNCA PENSARON EN EL PAIS…!

Si uno mira con precisión los detalles del escándalo “arroz verde” en sus distintas versiones, podrá entender que este es el gran motivo de la corrupción en Ecuador. Es la lucha por el poder político y lo que hacen todos aquellos que han entrado en la danza de las disputas para tratar de llegar al mismo. Cuanta rabia e indignación da ver como se repartieron la nación entre altas sumas de dinero dadas por unos y entregar cuotas de ese poder a los otros, sin pensar en el país al que lo han corrompido con saña. Cuanta verdad hay las palabras que acusan: “Aquí la corrupción es privada, y esta logra hacer un estado corrompido”

Ecuador puede decir con dureza, al igual que algunas naciones en América Latina, que tiene que soportar los males que le lanzó la delincuencia organizada de Brasil con Odebrecht, mas, debe asumir que acá hay todo un esfuerzo por disimular la corrupción generada por los brasileños ya que son muchos los poderosos sectores nacionales que se han visto envueltos en esa red de corrupción, y por ende la búsqueda de impunidad termina por beneficiar a todos ellos.

El destapar el caso “Arroz Verde 502” no es el inicio de la denuncia de corrupción política en Ecuador, es más bien la demostración palpable de la práctica corrupta generalizada en la que desde siempre han incurrido los distintos sectores políticos para financiar sus campañas electorales con las cuales tiene que llegar al poder. Es decir, los aportes de dinero por parte de empresarios y empresas muy poderosas se lo hacen bajo el compromiso de “comprarse” el país, sea por jugoso contratos, grandes sobreprecios, sobreprecios cuantiosos. Los aportes siempre fueron para comprometerse a “lo ilegal” y es a eso a lo que llegan los candidatos aportados. Ese comportamiento delictivo es lo que origina y da paso a la corrupción.

El primer gran muestrario del escándalo es la existencia de una gran cantidad de dineros por más de US$ 11.5 millones de dólares para financiar la campaña del movimiento Alianza PAIS entre los años 2013-2014 y luego la presidencial de los años 2016-2017, en todo un entramado de pagos, dádivas, donaciones, aportes o adelantos que no es aclarado todavía.

Uniendo los informes de “Arroz Verde 502” 1 y “Lucas Majano” para llegar a esa cifra millonaria en el tema aparecen involucradas en forma presunta 11 empresas privadas ecuatorianas: La Fabril; Hidalgo & Hidalgo; Ripconciv Construcciones Civiles; Servicios de Seguridad Armiled; Vip Cevipsa; Reylacteos; Red Telesistema Rts; Grupo Azul; Telconet; Fopeca y Sanrib Corporación. Y también se identifican varias reuniones con los empresarios Danny Walker, Munir Abedrabbo y el grupo Wright (sin identificar quién).

Se mencionan a 4 entidades del sector público: Prefectura de los Ríos; Prefectura de Manabí; Secretaría de Inteligencia; Secretaría Técnica de Reconstrucción.

Aquí se agrava la cosa, entran en juego 6 empresas extranjeras: Constructora Norberto Odebrecht (BRASIL); SK Engineering & Construction (COREA DEL SUR); SINOPEC International Petroleum Service Ecuador (CHINA); SINOHYDRO Corporation (CHINA); China International Water & Electric Corp-CWE (CHINA); Además, se reportaron otras compañías como la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela (VENEZUELA), lo que implica que en 4 de ellas son de propiedad de los gobiernos de China y Venezuela, por lo tanto son dineros ingresados atribuibles a esos regímenes extranjeros.

Como era de esperarse las empresas La Fabril, Reylacteos, Hidalgo&Hidalgo, las prefecturas de Los Ríos, y Manabí así como la Secretaría de la Reconstrucción de Manabí han hecho públicas sus posiciones que buscan desmentir lo afirmado por los reporteros de La Fuente, negando cualquier relación de campaña. El ex prefecto de Pichincha Gustavo Baroja pidió un examen urgente al auto-contralor Pablo Celi, para desmentir cualquier vinculación de este tipo en su contra.





Entonces, entra en juego la ley y lo dispuesto sobre el tema. Existe en Ecuador el denominado Código de la Democracia, dictado en el 2008, y que señala en forma por demás exacta que todo este conflicto de donaciones, aportes, o como quieran llamarlos, están prohibidos y se convierten en irregularidades electorales en las que habría incurrido, en este caso Alianza Pais, pero también los empresarios y sus empresas, ya que no pueden asumirse este tipo de financiamientos.

Así, vean todos lo que dice el Código sobre el financiamiento privado en favor de partidos y organizaciones políticas.

El Art. 359.- permite dicho financiamiento con las donaciones voluntarias del caso, pero: “No podrán existir contribuciones anónimas y la persona natural o jurídica no podrá contribuir anualmente con un monto superior al valor de 200 canastas básicas familiares”(Al 2017 eran de US$ 700, o sea un monto máximo de US$ 140 mil dólares) Fuente INEC. Al parecer las cifras millonarias entregadas en furgones blindados, en dinero en efectivo, distan mucho de esa cifra.

Aclaremos que tanto las empresas como los partidos políticos son entidades de carácter privado, por lo que para recibir esas donaciones debían observar en que estaban prohibidos por lo siguiente, según lo dice el Código de la Democracia sobre las FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROHIBIDAS Art. 360.- Se prohíbe a las organizaciones políticas recibir, directa o indirectamente, aportes económicos de empresas estatales; de concesionarios de obras o servicios públicos propiedad del Estado; de congregaciones religiosas de cualquier denominación; de personas naturales o jurídicas que contraten con el Estado, o de empresas, instituciones o Estados extranjeros.

Como puede apreciarse estas “donaciones” siempre estuvieron prohibidas, pero aquí se nota que hay un afán perverso de delinquir, de dar los dineros pese a las normas, y sobre todo, irse contra la ley para “comprarse el poder político”. Qué tipo de respeto por el estado de derecho es la de empresarios privados nacionales o extranjeros que ponen dineros sucios para corromper al país. Esa lógica solo infesta de corrupción a todos los contratos, negocios, compras, adquisiciones o trámites que hacían ante el sector público y todo porque ya habían puesto plata en las campañas, pese a las prohibiciones.

Más lejos aún. ¿Cuán transparentes son estos aportes del dinero privado en las campañas electorales de Ecuador? Lo digo porque según el mencionado Código, es obligación de los partidos y movimientos llevar las cuentas y registrar las contribuciones en libros que deberán ser auditados por el Consejo Nacional Electoral. Lo grave es que estas donaciones cuantiosas no estarían registradas, y nadie precisa los montos, lo que constituye un ocultamiento de dichas cuentas. Es más si bien los partidos están exentos de pago del impuesto a la renta por sus movimientos Art. 364.- pero, de sus inversiones y finanzas como estas si están sujetos al régimen tributario interno, y no solo ello, sino todos los aportantes que deben declarar estas donaciones y hacer constar como tales. Por ende, si no presentaron sus cuentas al SRI de estos 11 millones, en el caso de la Alianza PAIS, y más millonarias cifras de todos los otros partidos, entonces bien podemos presumir que se habría incurrido en evasión tributaria por el “cruce” de facturas, ocultamiento de cuentas, doble contabilidad, y otros delitos más cometidos por el sector privado en complicidad con la clase política. Vergüenza total. Castíguenlos con dureza.

Ahora bien. Para que el empresariado privado aprecie la magnitud del lio en el que le han metido algunos de estos “donantes” por querer comprarse el poder político de Ecuador para sus contratos y negocios, tomen en cuenta lo que dispone el Código en su Art. 275.- Constituyen infracciones de los sujetos políticos, de las personas naturales y jurídicas, las siguientes 3.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo referente al financiamiento y control del gasto establecido en esta ley, o la infracción de las prohibiciones y límites en las mismas materias.

Si se considera que se dieron dineros más allá de lo permitido por la ley lo que está prohibido; si vinieron aportes de empresas lo que está más prohibido aún; si las platas llegaron de contratistas con el estado es peor porque corrompe y agrava; Pero, es muy grave que hayan venido DINEROS de EMPRESAS O GOBIERNOS EXTRANJEROS y este sería el caso, ya que implicaría una grosera injerencia en nuestros asuntos políticos internos, llegando al delito máximo de atentar contra nuestra soberanía y legalidad. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron?

Si uno se pregunta que elegimos en el pasado 2017, se encuentra con el triunfante Alianza PAIS, que justo ganó la presidencia y vicepresidencia de la República, con Lenin Moreno a la cabeza. Me permito advertir que un estado de derecho debe aplicar sus normas y sancionar con la ley las violaciones a sus códigos. Todo lo denunciado está escrito en el Código, por lo que deben asumirse las consecuencias de todo este comportamiento ilegal con la clase política y los sectores privados.

El Código dice exactamente en su Art. 281.- Las infracciones electorales a que se refiere esta ley serán juzgadas y sancionadas en última instancia por el Tribunal Contencioso Electoral, conforme al procedimiento señalado en esta Ley, sin perjuicio de la competencia de la Fiscalía General del Estado para investigar y de los jueces penales para juzgar, los delitos tipificados en el Código Penal y en otras normas penales.

El Tribunal Contencioso Electoral podrá imponer las siguientes sanciones: 1.- Destitución del cargo; 2.- Suspensión de los derechos políticos o de participación; y, 3.- Multas.

Mientras que el Art. 282.- dispone que en el juzgamiento de estas infracciones no se admitirá fuero alguno. La competencia plena la tendrá el Tribunal Contencioso Electoral.

¡Aquí debe haber ley!...Lo está diciendo muy claro la ley ecuatoriana si se aplicase. Que todo esto puede llevar a la destitución de todas las autoridades elegidas con estos dineros, incluido la primera autoridad del presidente de Ecuador, sin admitir fuero alguno. Y no puede aludir el presidente Moreno u otros funcionarios que “no sabían nada, que no conocían”, ya que el desconocimiento la ley no exime de culpa. No se extrañen esto ya se dio en el año 2006 con el juzgamiento al expresidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) por recibir dineros de Taiwán y aportes en campaña de México, de manera que no se pueden escudar en que no ha antecedente y; algo más, se tiene previsto acción pública para denunciar este hecho en un tiempo de 5 años tras cumplida la campaña electoral y juzgadas las cuentas electorales.

El mensaje va al TCE, que ya ha cumplido algunas actuaciones meritorias, pero la duda y sospecha se va hacia la Fiscal General del Estado Diana Salazar, para que actúe legalmente y no por temor político, yque entienda que debe darse el llamado a todos los empresarios privados implicados, uno por uno, empresa por empresa, ya que han cometido fraude contra al nación. Que la funcionaria entienda que no puede seguir actuando por lo que le muestran, mandan y obligan los reportes de “La Fuente” o “Mil Hojas”. Nada peor que gobernar por lo que la prensa dice, porque eso demuestra incapacidad legal y moral para actuar por mandato de la ley.

Que quede constancia que aquí, en todo esto: La corrupción es privada, y han corrompido al estado una vez más. Si uno mira indignado el comportamiento de las empresas, de Alianza PAIS, de los directivos y funcionarios que recibieron, diezmaron o delinquieron, entonces le asalta uno la rabia para decir ¿En qué pensaron este grupo privado al delinquir de esa forma? La respuesta duele decirla pero: ¡ESTOS NUNCA PENSARON EN EL PAIS…!. (FHA





ESTOS ARTÍCULOS REQUIEREN DE SU APOYO PARA SEGUIR HACIENDO UN PERIODISMO RESPONSABLE VAMOS AL CROWFUNDING DE ECUADORINMEDIATO 2019 (Click aquí)



GRACIAS POR SU APORTE www.aportesecuadorinmediato.com

________________________________________________________________________________________________________

Dr. Francisco Herrera Araúz es Director General de Ecuadorinmediato.com

Ecuamex Agencia productora de contenidos editoriales para @ecuadorinmediato.com 2019

Fuente fotos: Archivo Ecuadorinmediato /Google Imagenes