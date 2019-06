CENTRO (Santo Domingo) El comedor del migrante

Al igual que los últimos 15 días, Julieth Navas, venezolana de 22 años, acudió el viernes a la casa de retiros Juan XXIII, ubicada en la tercera etapa de la urbanización Los Rosales, en busca de un almuerzo

Ella llegó al sitio luego de que unos compatriotas le dijeran que la casa de retiros ofrecía ayuda a los migrantes radicados en Santo Domingo, a través de almuerzos que cuestan 25 centavos.

“Estamos agradecidos por esta iniciativa, y la aprovechamos porque no contamos con muchos recursos para pagar más por un almuerzo. Gracias a Dios me han atendido muy bien y he podido traer a otros compatriotas”, afirmó.

Emilio Jácome, presidente diocesano del Movimiento Juan XXIII de Santo Domingo, aseguró que el proyecto de ayuda nació a inicios de año “porque nos dimos cuenta de las necesidades que padecen los migrantes, especialmente los venezolanos y colombianos que llegan o están de paso por la ciudad”.

“Para lograr consolidar y hacer realidad este objetivo hemos pedido ayuda a varias instituciones, también por medio de autogestión, ayuda social y donativos de personas caritativas”, aseguró.

El horario de atención del denominado comedor del migrante es de lunes a viernes, de 12h00 a 13h00.

Los beneficiados deben llenar una ficha técnica donde apuntan el día que llegan a almorzar.

Rosita Zambrano, es una de las voluntarias del proyecto.

“Lo mejor que podemos hacer los seres humanos es servir, sobre todo a quienes están en necesidad. Lo que queremos es ayudar a la mayor cantidad de migrantes y que ellos se sientan satisfechos y puedan traer a otras personas que también lo necesitan”, aseguró.

La inauguración. El 20 de junio el comedor será inaugurado oficialmente por conmemorarse el Día del Migrante.

Estará presente monseñor Bertram Wick.

Un promedio de 100 almuerzos (sopa y segundo) se venden a diario en el sitio.

Las personas que quieran donar productos lo pueden hacer en las instalaciones del Movimiento Juan XXIII.