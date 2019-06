LOS ANDES (Chimborazo) Tras 14 años de un mismo gobierno, la realidad no es alentadora

En rueda de prensa se presentaron a los nuevos directores de diferentes áreas de gestión del Consejo Provincial.

Ha pasado casi un mes desde que las autoridades recibieron sus credenciales de parte de representantes de la Junta Provincial Electoral. Las autoridades provinciales no habían hecho ningún pronunciamiento sobre las actividades a cumplir, puesto que tras 14 años de una misma administración era necesario realizar un análisis profundo de la realidad local.

Ayer se presentaron 12 Directores de Gestión y 2 asesores de Prefectura. Todos coincidieron en que la provincia no se manejó adecuadamente. Expusieron contrataciones clientelares con un solo contratista, proyectos incumplidos, falta de gestión, infraestructura descuidada, contrataciones sin cumplir con los parámetros establecidos, entre otros temas más.

Comunicación. Darío Brito es el nuevo Director de Comunicación. Tiene más de 10 años de labor en el sector público y anteriormente desempeñó el mismo cargo en la Prefectura de Morona Santiago.

Riego. Carlos Sánchez, es el nuevo Director General de Riego, su último cargo en el sector público lo desempeñó en la Prefectura de Tungurahua. Sánchez manifestó que el Estado asigna a la provincia más de 3 millones de dólares para trabajar la gestión de riego, pero señaló que en cuanto a la tecnificación poco se ha hecho en Chimborazo.

Ambiente. Edison Fernando Campos fue designado como Director de Ambiente, es ingeniero Agrónomo, especialista en Desarrollo Local y Regional, tiene más de 10 años de experiencia en el sector público. Sostuvo que no existe un banco de proyectos y que se invirtieron 14 millones de dólares pero no existe información de como fue invertido este recurso. “Estamos ante un escenario ambiental muy complicado”, aseguró.

Fomento Productivo. Washinton Ávalos es el director de esta dependencia, cuenta con 30 años de experiencia en desarrollo local. Señaló que existen falencias pues se ha encontrado proyectos que fueron ejecutados sin contar con factibilidad financiera y ambiental lo que ocasionó proyectos sin resultados.

Turismo. Luis Xavier Falconí, fue designado como Asesor en Turismo, fue Viceministro de Turismo en dos ocasiones. Falconí dio a conocer que no existe información turística sobre las potencialidades de la provincia. Manifestó que los datos existentes corresponden al catastro turístico de la provincia. “No existe un plan de desarrollo turístico y en el 2018 solo se invirtieron 25 mil dólares en esta área”, manifestó.

Administración. Mario Arellano Díaz, es el nuevo Director General de Administración, ha sido Director Nacional de Organismos de Cooperación Internacional por más de ocho años. El Director se refirió a varios hallazgos entre lo más importante mencionó que: “Existe total desatención a la infraestructura, baños colapsados, sistemas sin funcionamiento. Se han tomado medidas emergentes pero se requiere adecuaciones a largo plazo. El área de talleres está desatendida, es un área crítica”, comentó.

Talento Humano. Esta área de gestión estará a cargo de Patricia Domínguez, quien recientemente se desempeñó como Administradora del Hospital General Docente de Riobamba. Domínguez dio a conocer que no existe un manual de procedimiento para la selección del personal lo que ocasionó deficiencias en la selección del personal actual.

Tecnología. Fabricio Jara, fue designado Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación, señaló que en 14 años lo único en tecnología es un bus tecnológico que va dirigido a los niños. Jara mencionó que este bus no responde a las necesidades tecnológicas de las nuevas generaciones.

Compras Públicas. Stalin Ureñas, es quien dirigirá esta dependencia. Ureñas desempeñó esta misma actividad en el Municipio de Guamote. Manifestó que existe una unidad de Compras Públicas que cumple solo con procesos de “ínfima cuantía” y expuso que no se cumplen los procesos.

Gestión Social. De esta dependencia estará a cargo Elena Fernández, quien a desempeñado la administración de ONG´s internacionales. Señaló que existen actividades que no fueron ejecutadas, por lo que aseguró que esta dependencia ha perdido el objetivo para el que fue creada. Dijo que los temas de género, interculturalidad y participación no han sido tomados en cuenta.

Patronato. Paola Guevara, estará a cargo de esta área de trabajo, mencionó que los proyectos no fueron ejecutados para beneficiar a los grupos vulnerables. Habló de amedrentaciones, abusos y otros temas más.

Obras Públicas. Diego Quezada Arcentales, fue designado como director de OO.PP. Aseguró que existe desorden y falta de planificación. Y añadió que la maquinaria está en malas condiciones y que otras maquinarias no pueden ser usadas por falta de empleados. Falta señalética y existen contratos otorgados sin contar con los requerimientos necesarios.

Planificación. Roberth Ríos, es el nuevo director de esta área. Dijo que no existió planificación para la buena gestión, dio a conocer que en la parte interna el modelo de gestión por procesos no es el adecuado. “No se evalúa la gestión por procesos, solo para medir un indicador en el 2018 se invirtió solo el 55.36 por ciento en temas de inversión”, señaló, al tiempo que aseguró que no existe un plan de estratégico institucional.