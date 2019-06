"No queremos a corruptos de Ecuador en EE.UU", asegura Todd Chapman

"Claro que hay casos conocidos de gente (que está allá), pero en nuestro sistema judicial los acusados también tienen derechos y se analiza caso por caso", precisó El saliente embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, se refirió sobre los casos de corrupción en Ecuador y los presuntos autores de estos delitos. "Quiero ser muy claro: no queremos a corruptos de Ecuador en EE.UU. Si logramos saber que quieren ir, haremos todo para impedirlo" relató el diplomático.

Durante una entrevista para el diario “El Universo”, Luego de tres años como representante de Estados Unidos en Quito, el diplomático se refirió sobre la relación con Ecuador: “Siempre que se quiere ampliar las relaciones se necesita de dos. Solo se puede bailar con quien quiere bailar. Desde el inicio, el presidente Lenín Moreno fue muy claro en que quería renovar la relación con EE.UU.”.

Sobre la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, cuestionan a Todd Chapman que muchos de los acusados van a EE.UU. y sus negocios ilegales crecen.

“La lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida y cuando hablamos de corrupción no estamos diciendo que otros tienen ese problema y nosotros no. ¿Cómo entran tantas drogas a mi país si no hay corrupción en algunas autoridades? Por eso estamos trabajando en el intercambio de información. Por otro lado, quiero ser muy claro: no queremos a corruptos de Ecuador en EE.UU. Si logramos saber que quieren ir, haremos todo para impedirlo”.

Mencionó que “claro que hay casos conocidos de gente (que está allá), pero en nuestro sistema judicial los acusados también tienen derechos y se analiza caso por caso”. Ahora, dijo, están cooperando bien con el Gobierno ecuatoriano.

En otro punto, sobre las acusaciones de que el retiro del asilo de Julian Assange habría sido por presiones de Estados Unidos, el diplomático enfatizó que “la decisión de continuar o no con el asilo a Assange fue soberana. ‘Presión' (de EE.UU.) es un concepto de quienes quieren generar problemas”.

Fuente: El Universo, EcuadorInmediato