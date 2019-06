OPINIÓN (El Oro) El Velodromo debe abrirse más al ciclismo orense

Se construyó hace 17 años

La victoria de Richard Carapaz en el Giro de Italia 2019, dejó un sabor agridulce a los ecuatorianos que nos enorgullecemos del carchense que brilló con luz propia en Europa y el mundo entero. Este triunfo desnuda la realidad y falta de apoyo gubernamental al ciclismo, una de las disciplinas deportivas que subsiste gracias a padres de familia y empresa privada, que proyecta el potencial de niñez y juventud amantes del deporte.

En Pasaje se inauguró el velódromo el 24 de agosto de 2002, es decir hace 17 años, a propósito de los novenos juegos nacionales, siendo la única infraestructura que sirve para la práctica del ciclismo en la provincia de El Oro. Muchos fuimos testigos de los entrenamientos de los ciclistas que se preparaban para competencias provinciales, regionales, nacionales, panamericano y sudamericano.

Es importante resaltar que la infraestructura deportiva la construyó la Dirección Nacional del Deporte y lleva el nombre del reconocido ciclista y ex gloria deportiva Gustavo Bustamante, en homenaje a su destacada participación en varios eventos ciclísticos.

Un solo entrenador Byron Ríos, entrenador de ciclismo de la selección de El Oro, es el único profesor en esa disciplina y los deportistas de otros cantones entrenan en el velódromo Gustavo Bustamante. Exterioriza su descontento porque no es factible que trabaje con cerca de 40 chicos en tres horarios: mañana, tarde y noche. Seis horas diarias de entrenamiento que en muchas ocasiones se cruzan los horarios entre los grupos. “Debería haber otro compañero de trabajo para realizar un trabajo excelente, porque no es fácil manejar cerca de 40 deportistas”. Lleva cerca de 6 años en FEDEORO y la experiencia a su criterio es gratificante porque existe potencial en la disciplina deportiva en Pasaje. “Fuimos selección del Ecuador hace 4 años atrás, estuvimos en un Panamericano ganamos algunas medallas, campeones nacionales dimos esa satisfacción al país”, señaló con mucho orgullo el joven entrenador.

En la explanada del complejo deportivo Ronald Crespo entrenan en horas de la mañana, en el velódromo se realiza en horas de la tarde y por la noche en el malecón lineal Río Jubones. La infraestructura del velódromo aún presta las condiciones para entrenamientos, aunque hay que realizar algunas adecuaciones como pintada del escenario, graderíos, vallas de protección, entre otras que el paso del tiempo ha destruido por la falta de mantenimiento.

Los esfuerzos son arduos y se preparan para participar en los juegos nacionales de menores a realizarse en octubre de este año. “Estoy trabajando muy duro en ello, porque los muchachos tiene mucha capacidad y talento. Al inicio es duro y todo depende de la predisposición del alumno, el entrenador busca y saca lo mejor de cada uno”, resaltó Ríos. Aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a los interesados en el ciclismo, pueden inscribirse en el velódromo Gustavo Bustamante en horas de la tarde de lunes a viernes, en horarios de entrenamiento y recordarles que deben tener ganas, decisión y fortaleza en su cuerpo para ejercer el ciclismo.

La fiebre Carapaz Marcos San Martín Coronel, tiene 15 años. Hace tres meses entrena ciclismo. Lastimosamente hace unos días atrás se paralizó la actividad por falta de recursos y tuvieron que esperar hasta segunda orden. Debido a la falta de apoyo gubernamental los padres de familia corren con los gastos en la adquisición de cascos, guantes, gafas, indumentaria. La Federación Deportiva de El Oro (FEDEORO) facilita bicicletas, seguro médico, entre otras cosas.

“Mis padres me apoyan y siempre me ha gustado el ciclismo, estoy preparándome para una competencia el próximo año en marzo”, señaló con entusiasmo el adolescente. Vinicio San Martín, padre de Marcos, exteriorizó su tristeza porque FEDEORO no apoya al deporte al 100 %. A los padres de familia nos toca asumir los costos, vitaminas, proteínas, mantenimiento de bicicleta, entre otros gastos. “Lastimosamente se llenan la boca diciendo que es el deporte más caro, cuando ni siquiera una funda de agua le dan a los muchachos”, recalcó. La excelente participación del carchense Richard Carapaz es un orgullo para los ecuatorianos y reflexión para que las autoridades apoyen a todas las disciplinas deportivas y seguir cosechando triunfos.

“Seguiré apoyando a mi hijo porque es la única disciplina que le gusta, ha tenido algunos accidentes pero sigue con sus entrenamientos y todo el esfuerzo dará sus frutos”, señaló el orgulloso padre de familia. Walter Tinoco, de 15 años estudia en décimo año de educación básica. Hace 5 meses entrena y recuerda que hace dos meses estuvieron suspendidos. En horario de 15:00 a 17:00 realiza sus entrenamiento, una práctica muy esforzada. “Mis padres me apoyan pero no tenemos para comprar suplementos alimenticios”, recalcó con tristeza. Por su parte, Ángel Minuche Cedillo, de 16 años. Tiene 7 meses practicando ciclismo, la experiencia es muy buena pero hace falta bicicletas para ruta, pista y otros implementos.

“No nos han aportado, mi mamá me ayuda en lo que hace falta. Es cansado pero todo tiene su recompensa”, destacó el joven que agradeció la buena amistad que tiene con todos sus compañeros. Ciclistas Miguel Orellana, entrenador de ciclismo de la provincia de Morona Santiago, prepara a los deportistas: Daniel Andrade y Karen Montesdeoca, de 14 años, para los juegos nacionales pre juveniles del 7 al 13 de junio del presente año que se realizan en El Guayas. La Federación Deportiva de su jurisdicción extendió un certificado indicando que los jóvenes participaran en el torneo y con eso se justifica la ausencia de los deportistas ya que ellos estudian.

Él apuesta que tendrán una buena participación como Daniel Andrade, que el 2018 obtuvo medalla de bronce en la categoría persecución individual en los juegos nacionales desarrollados en Carchi. Su provincia no cuenta con escenarios deportivos de la magnitud que tiene El Oro, por eso solicitó viajar al cantón Pasaje, el único que tiene velódromo para los entrenamientos.

“Estamos aprovechando de la mejor manera para mejorar los tiempos y marcas”, destacó Orellana. Los entrenamientos en Morona Santiago se realizan en carretera porque no cuentan con infraestructura deportiva, todos los trabajos específicos de velocidad y persecución, los tienen que realizar en carretera con el peligro constante de algún accidente. El ciclismo es un deporte caro, un proceso de varios años que algunos empiezan desde los 10 años y lleva mucho tiempo conseguir triunfos con los deportistas, resaltó Orellana. Complejo deportivo El velódromo Gustavo Bustamante es parte del complejo deportivo Ciudad de Pasaje que tiene una extensión de dos hectáreas, ubicado al sur del cantón.

Rubén Nieto, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Pasaje, señaló que en 18 meses de su administración se habilitó las instalaciones pese a los recortes presupuestarios que enfrenta el deporte. Ha realizado convenios interinstitucionales con el Municipio de Pasaje y empresa privada para poner a disposición de los deportistas y ciudadanía en general sus instalaciones y masificar la práctica deportiva. Esperamos que se reforme la Ley del deporte y pueda beneficiar a todos, especialmente a los cantones. Mediante un estudio técnico se puede determinar cuánto se necesita de presupuesto para mejorar el velódromo y todas las instalaciones deportivas.

Lastimosamente el rubro mantenimiento es nulo y debemos manejarnos con autogestión, señaló el dirigente deportivo.